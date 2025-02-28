宜蘭立委控幽靈罷免 花蓮查水表爭議延燒

大罷免延燒，民進黨宜蘭立委陳俊宇昨控有「幽靈罷免」，罷團否認，稱過程公開透明，都是自主連署；罷免國民黨立委傅崐萁「查水表」爭議也延燒，議員指違反個資法，要求下令查水表的民政處長明良臻下台，縣府稱尊重司法調查。

公民團體「滿城封『宇』」發起罷免立委陳俊宇，本月19日送出超過4千分連署提議書到中選會，中選會再發交宜蘭縣選委會查對身分。

陳俊宇指出，已接到超過10位民眾陳情，並未參與連署，卻收到縣選委會查詢單，若未經他人同意代簽連署書，已違反選罷法，可處5年有期徒刑，提醒罷團務必遵守規定，以免觸法。

「滿城封宇」發表聲明指出，連署書來源方式多元，多數是民眾親到擺攤地點填寫資料，也有人先填妥再交回，部分連署書可能因長輩不識字，由家人協助填寫，都是當事人自主連署，未違反其意願，過程透明、公開，由志工協助進行，並未聘請工讀生處理作業，也未請民眾代簽。

花蓮縣議會昨天臨時會，民進黨議員胡仁順在臨時動議時再提罷免傅崐萁遭戶政人員查水表一事，當場拿出「高清照」證明戶政人員持連署名冊登門，違反個資法 ，要求明良臻下台；縣府強調選務非縣府業務，此案已進入司法程序，會秉持行政中立依法處理，尊重調查。