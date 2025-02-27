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花蓮罷傅崐萁爭議延燒 議員拿「查水表」高清照要求民政處長下台

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員胡仁順今天出示大張清晰照片，指戶所人員拿「連署名冊」查水表，已違反個資法，並說民政處長明良臻下令，應該下台。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員胡仁順今天出示大張清晰照片，指戶所人員拿「連署名冊」查水表，已違反個資法，並說民政處長明良臻下令，應該下台。記者王燕華／攝影

花蓮罷傅查水表爭議延燒，縣議會今天臨時會有議員拿出高清照，證明戶政人員持連署名冊登門，已經違法，要求指使者民政處長明良臻下台；明未回應，縣府強調選務非縣府業務，此案已進入司法程序，縣府秉持行政中立依法處理，尊重調查。

罷團「微光花蓮」發起罷免立委傅崐萁，已送出第一階段連署提議書，花蓮市戶政事務所人員日前上門查對身分，被指「查水表」。縣議員胡仁順今天在議會臨時會上出示清晰版照片，顯示戶所人員手上拿的是第一階段提案單，認為違反個資法事證明確。

胡仁順指，加上有里長已證明民政處長明良臻下令協助戶政人員實地查訪，根本無視法令，威迫基層公務員執行違法工作，他與縣議員張美慧都要求明良臻自請下台。

縣議員楊華美說，花蓮不該發生操縱罷免的違法手段，這是開民主倒車，但花蓮縣府完全不回應，她要求主持議事的議長張峻裁示，將花蓮市戶政事務所鍾姓主任請來議事廳說明。

鍾姓主任最後並未現身。縣府代理祕書長饒忠說，選務工作、選罷法是選委會職權，不是縣府的工作，此案已進入司法程序，他不知情，也不是他的職權，他若過問就是行政不中立，縣府秉持行政中立，尊重檢調調查。

縣議員林玉芬為公務員抱屈，表示中選會2月3日請戶所開會告知要查對身分，但沒有公文，後來發生事情，6日才來文告訴不可以這麼做，中選會應該要明白告知，說明清楚避免誤解；吳東昇說，嘉義就發生民眾名字被冒用，若戶政人員只是善意提醒，可以避免民眾日後跑法院，但若造成民眾不舒服，應該檢討。

傅崐萁 罷免 花蓮 選委會

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