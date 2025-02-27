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陳冠廷罷免案領銜人喊冤遭冒名 中選會：有委託書為憑

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷罷免案出現轉折，提議領銜人77歲徐姓男子喊冤遭冒名，稱連提議書都沒摸到，就變成領銜人。圖／報系資料照
民進黨立委陳冠廷罷免案出現轉折，提議領銜人77歲徐姓男子喊冤遭冒名，稱連提議書都沒摸到，就變成領銜人。圖／報系資料照

民進黨立委陳冠廷罷免案出現轉折，提議領銜人77歲徐姓男子喊冤遭冒名，稱連提議書都沒摸到，就變成領銜人，而妻子也被冒名擔任副領銜人。中央選舉委員會表示，經查該案由徐姓提議領銜人委託「賴O煌」代理送件，本件確有委託書為憑，至於是否另有偽造文書或其他糾紛，屬司法案件。

中選會表示，經查立委陳冠廷罷免案，於2月6日向中選會送件，另查該罷免案係由徐姓提議領銜人委託「賴O煌」代理送件，也有「賴O煌」檢附委託書為憑；本件確有委託書為憑，選務機關係依法辦理選務，至是賴、徐彼此之間是否另有偽造文書或其他糾紛等情，現階段允屬司法檢察機關得偵處的司法案件，選務機關不予評論；若司法檢察機關請選務機關提供相關文件，選務機關則會配合辦理。

中選會表示，關於法定作業流程部分，因選務部分皆依法令辦理，蓋中選會受理該等罷免案的提議，皆有核對提議人之領銜人國民身分證正本及提議書之姓名、戶籍地址、國民身分證統一編號是否相符。

中選會指出，如領銜人係委託他人代為提案有代理送件，除要核對上開文件外，也須核對委託書及受託人國民身分證正本等文件，以上選務機關皆依程序辦理。最後再次強調程序進行中的罷免個案，選務機關以不評論為原則，以維選務中立暨選務不語的機關立場。

中選會 罷免 陳冠廷

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