立委陳冠廷罷免大翻轉 領銜人徐姓退休教官喊冤被冒名

民進黨嘉義縣山區立委陳冠廷罷免案出現重大轉折，提議領銜人77歲徐姓男子今天喊冤遭冒名，稱連提議書都沒摸到，就變成領銜人，而他的妻子也被冒名擔任副領銜人。目前一階段罷免提議人數經審查後不足480人，若未再補提議人數，罷免案將自動失效。

徐姓男子是退休中校教官，曾在嘉中、協同等學校服務，還曾擔任國民黨黃復興黨部常務委員。徐男說，曾有黃復興黨部成員致電請他擔任罷免立委陳冠廷領銜人，他在電話中沒有同意，最近都忙著處理家中事情，根本沒摸到罷免提議書，就連妻子也被冒名。

徐姓男子說，昨天收到中選會通知，才知道罷免案是以他作為領銜人送出，目前提議人數有2639人，其中不合規定依法刪除915人，刪除後提議人1724人，比規定人數還少480人，為捍衛自己權利，將到嘉義縣選委會撤案，也不會再補提議人數。

嘉義縣選委會副總幹事張啟模說，聯署罷免案需要3分2提議人同意才能撤銷，領銜人個人不能直接申請撤銷，目前第一階段經過審查後，共有915人不符合資格，如果10天內，沒有再補送480名新的罷免連署人，立委陳冠廷罷免案就會自動失效。