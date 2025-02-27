宜蘭罷綠委遭指冒名連署 罷團駁斥：過程公開透明

宜蘭民團罷免綠委陳俊宇已遞交第一階段提議人連署書，陳俊宇今天指疑出現冒名連署，罷團稱連署過程公開透明，也都是當事人自主連署，否認有冒名的情況。

公民團體「滿城封『宇』」發起罷免立委陳俊宇，本月19日送出超過4000份連署提議書到中選會，中選會再發交宜蘭縣選委會進行身分查對等作業。

陳俊宇指出，這兩天收到超過10位民眾陳情，並未參與連署，卻收到縣選委會查詢單。陳表示，若未經他人同意代簽連署書，已違反選罷法，可處5年有期徒行，提醒罷免團體務必遵守規定，以免觸法，也呼籲民眾若遇到同樣情事，可向他的服務處反映，將協助處理後續法律程序。

「滿城封宇」聯盟發表聲明指出，整個連署過程透明、公開，由志工協助進行，並未聘請工讀生處理作業，也未請民眾代簽。

聯盟指出，連署書的來源方式多元，多數是民眾親自到擺攤地點填寫資料，也有人先行填妥後再交回聯盟，有部分連署書可能因長輩不識字，由家人協助填寫，但都是當事人自主連署，未違反其意願。