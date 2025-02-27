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宜蘭罷綠委遭指冒名連署 罷團駁斥：過程公開透明

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
民進黨籍宜蘭立委陳俊宇今天表示，接獲民眾反映沒連署罷免卻收到查詢單，疑似出現「幽靈罷免」。圖／陳俊宇服務處提供
民進黨籍宜蘭立委陳俊宇今天表示，接獲民眾反映沒連署罷免卻收到查詢單，疑似出現「幽靈罷免」。圖／陳俊宇服務處提供

宜蘭民團罷免綠委陳俊宇已遞交第一階段提議人連署書，陳俊宇今天指疑出現冒名連署，罷團稱連署過程公開透明，也都是當事人自主連署，否認有冒名的情況。

公民團體「滿城封『宇』」發起罷免立委陳俊宇，本月19日送出超過4000份連署提議書到中選會，中選會再發交宜蘭縣選委會進行身分查對等作業。

陳俊宇指出，這兩天收到超過10位民眾陳情，並未參與連署，卻收到縣選委會查詢單。陳表示，若未經他人同意代簽連署書，已違反選罷法，可處5年有期徒行，提醒罷免團體務必遵守規定，以免觸法，也呼籲民眾若遇到同樣情事，可向他的服務處反映，將協助處理後續法律程序。

「滿城封宇」聯盟發表聲明指出，整個連署過程透明、公開，由志工協助進行，並未聘請工讀生處理作業，也未請民眾代簽。

聯盟指出，連署書的來源方式多元，多數是民眾親自到擺攤地點填寫資料，也有人先行填妥後再交回聯盟，有部分連署書可能因長輩不識字，由家人協助填寫，但都是當事人自主連署，未違反其意願。

聯盟表示，為確保連署書的完整性，志工皆會詳細檢視填寫資料是否有遺漏，並依照村里進行整理、排序，以利後續作業。考量到連署案可能出現部分填寫錯誤或無效情況，因此送交中選會的連署書超過4000份，遠高於一階門檻的3600多份，希望罷免案能順利進入下一階段，感謝支持者參與，會持續推動，也呼籲共同維護罷免行動的公正性，確保民意得到充分展現。

宜蘭罷團「滿城封宇」發起連署要罷免綠委陳俊宇，對傳出冒名連署，今天強調過程都公開透明。本報資料照片
宜蘭罷團「滿城封宇」發起連署要罷免綠委陳俊宇，對傳出冒名連署，今天強調過程都公開透明。本報資料照片

罷免

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