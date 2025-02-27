民進黨：10綠委遭冒名連署罷免 國民黨才是真惡罷

民進黨發言人韓瑩今天表示，近期已有10位民進黨立委接獲選區民眾遭到冒名連署，顯見以不正當手段進行報復性罷免罪證確鑿，希望檢調徹底調查，國民黨近期指控民進黨惡罷，但種種行徑顯示國民黨才是「真惡罷」，而公民團體站出來是要「罷惡」，希望罷掉惡意傷害國家、傷害民主的立委。

挺公民護民主律師團召集人黃帝穎表示，假的罷團有可能涉及三大犯罪條文，包括偽造私文書，可處五年以下有期徒刑；涉及偽造署押，可處三年以下有期徒刑；非法蒐集及利用個資罪嫌，可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一百萬元以下罰金等。

韓瑩指出，民進黨提供「挺公民、護民主」協助專線，以及在官網開設「公民協助專區」，若有民眾遭遇個資遭冒用等情事，皆可透過管道反映。民進黨除持續「挺公民、護民主」，也會顧好優質民進黨立委、議員，一席都不能少。