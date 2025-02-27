19件立委、高虹安罷免案進二階連署 另9件未達提議門檻

全國罷免團體送交第一階段提議書，中央選舉委員會至今共收到64案罷免案送件。中選會表示，已於昨天開委員會議，針對25日以前地方已完成一階查對結果回報中選會的部分案件，經審議後19件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署。

中選會表示，首就法律規定暨法定程序而言，依法於期限內經地方查對後由中選會委員會議審議，合於門檻規定者，則於審議通過後函請提議領銜人於文到次日起10日內，至中選會領取連署人名冊格式。如不符門檻規定，則會依法請其補提，至補提則以1次為限，此均為法律所定。

中選會指出，昨天已開委員會議，就25日以前地方已完成一階查對結果回報中選會的部分案件，經審議後已有19件立委罷免案；1件市縣長罷免案，即為遭停職的新竹市長高虹安罷免案；2件市縣議員罷免案可進入二階連署；另有9件立委罷免案並未達提議門檻。

中選會表示，往例此類選務，中選會暨地方選委會均依法定程序辦理，且並不會為此就相關細節或特定具體個案進行評論或評價，此次中選會委員會議的審議結果，會議記錄部分將於下次中選會委員會議，暫訂3月21日經該會委員會確認後，依法循例予以公開，屆時3月22日後各界可上網查詢。最後，為維持選務中立暨選務不語機關立場，則無其他評論或回應。