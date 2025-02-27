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大罷免也遭鎖定 顏寬恒：看緊國人荷包是立委該做的事

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
顏寬恒。記者曾健祐／攝影
顏寬恒。記者曾健祐／攝影

國民黨立委顏寬恒捲入詐領助理費案，一審被依貪汙罪判刑8年4月，今二審開庭審理，顏庭後受訪，談到民進黨發起全台大罷免，他表示，民調顯示國人不買單，合理監督、看緊國人荷包是立委該做的事，若大罷免是賴清德總統發起、民進黨介入，對台灣一定是災難。

顏寬恒說，近期幾波民調顯示，民眾對民進黨發動的大罷免是不買單的，民進黨利用這樣宣傳在野黨大砍預算，但今年預算是有史以來最高的預算，蔡英文總統8年來都沒這麼高。

顏說，這麼高的預算被他們抹黑成這樣，合理的監督、看緊國人的荷包，這就是立法委員應該做的事情。

他也說，對於民進黨大罷免民眾不買單，他相信國人是有智慧的，對於政治、政黨鬥爭，國人一定要合作，對於大罷免一事，賴清德總統也沒有清楚表態，假設大罷免是賴總統發起、民進黨介入，這對台灣一定是災難。

顏寬恒表示，他們依定會積極面對，絕不退縮，也不相信這樣的大罷免就會打退台灣人民的意志。

罷免 顏寬恒

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