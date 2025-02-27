大罷免也遭鎖定 顏寬恒：看緊國人荷包是立委該做的事
國民黨立委顏寬恒捲入詐領助理費案，一審被依貪汙罪判刑8年4月，今二審開庭審理，顏庭後受訪，談到民進黨發起全台大罷免，他表示，民調顯示國人不買單，合理監督、看緊國人荷包是立委該做的事，若大罷免是賴清德總統發起、民進黨介入，對台灣一定是災難。
顏寬恒說，近期幾波民調顯示，民眾對民進黨發動的大罷免是不買單的，民進黨利用這樣宣傳在野黨大砍預算，但今年預算是有史以來最高的預算，蔡英文總統8年來都沒這麼高。
顏說，這麼高的預算被他們抹黑成這樣，合理的監督、看緊國人的荷包，這就是立法委員應該做的事情。
他也說，對於民進黨大罷免民眾不買單，他相信國人是有智慧的，對於政治、政黨鬥爭，國人一定要合作，對於大罷免一事，賴清德總統也沒有清楚表態，假設大罷免是賴總統發起、民進黨介入，這對台灣一定是災難。
顏寬恒表示，他們依定會積極面對，絕不退縮，也不相信這樣的大罷免就會打退台灣人民的意志。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言