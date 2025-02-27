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宜蘭罷免綠委一階送件傳出冒名連署 罷團：了解中

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
民進黨籍宜蘭立委陳俊宇今天表示，接獲民眾反映沒連署罷免卻收到查詢單，疑似出現「幽靈罷免」。圖／陳俊宇服務處提供
民進黨籍宜蘭立委陳俊宇今天表示，接獲民眾反映沒連署罷免卻收到查詢單，疑似出現「幽靈罷免」。圖／陳俊宇服務處提供

宜蘭民團罷免綠委陳俊宇已遞交第一階段提議人連署書，陳俊宇今天表示，近日陸續接獲民眾陳情，未參與連署卻收到選務機關的查詢單，疑似出現冒名連署的「幽靈罷免」；罷團表示還在查，暫時無法回應。

滿城封「宇」公民團體以陳俊宇問政表現令人失望、多次悖離民意，無法為人民發聲，發起罷免連署，並搶在「選舉罷免法」修正條文正式生效前，本月19日到中選會遞交4204份提議書，啟動罷免民進黨宜蘭立委陳俊宇的程序。

陳俊宇今天表示，近日陸續有民眾親自或打電話到服務處，表示認同他的服務，並沒有參與罷免連署，卻莫名收到宜蘭縣選委會的查詢單，確認罷免提議人名冊上的簽名是否為本人，這兩天收到的類似冒名案例超過10起。

陳俊宇說，在宜蘭的立委罷免案疑似出現未經他人同意、偽造簽名連署的幽靈罷免可疑情況，若未經他人同意代簽連署書，已違反選罷法，可處5年有期徒行，提醒罷免團體務必遵守規定，以免觸法。

他強調，選舉與罷免是公民權力，也是台灣公民社會進步的象徵，但若冒名連署，是破壞台灣名主，惡意操作、煽動仇恨政治的行為。呼籲民眾若未親自連署，卻收到查詢單，可將資料送到他的服務處，將協助後續法律行動。

滿城封「宇」今天接獲媒體詢問時，表示也在了解中，目前無法回答。

民進黨籍宜蘭立委陳俊宇今天表示，接獲民眾反映沒連署罷免卻收到查詢單，疑似出現「幽靈罷免」。圖／陳俊宇服務處提供
民進黨籍宜蘭立委陳俊宇今天表示，接獲民眾反映沒連署罷免卻收到查詢單，疑似出現「幽靈罷免」。圖／陳俊宇服務處提供

宜蘭 罷免

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