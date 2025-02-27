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罷免站非洲都有？王鴻薇諷：過兩天外太空也會有罷免站

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（圖）。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇（圖）。圖／聯合報資料照片

有媒體報導聲稱掌握民進黨內部的北市藍委罷免民調，指國民黨立委徐巧芯在罷免邊緣，國民黨立委王鴻薇、李彥秀等亦不能掉以輕心。王鴻薇今上午對此回應，嘲諷為操作大罷免，什麼假訊息都可以放，過兩天外太空就會出現罷免徐巧芯跟她的罷免站。

針對媒體報導提到的綠營內參民調，王鴻薇說，最近民進黨的側翼、媒體因為想幫大罷免加溫，時不時就會丟出一些訊息，她一點都不覺得意外。這樣的內參民調就是作為罷免操作而已，且這兩天甚至有說針對徐巧芯的罷免，連非洲都有，她個人的罷免也是全球幾十個城市，她想過兩天就會出現外太空也有罷免徐巧芯跟她個人的罷免站，這都不令人感到意外。為了操作大罷免，什麼樣的假訊息都可以放。

王鴻薇表示，她跟徐巧芯、羅智強等，包含李彥秀、賴士葆，都設定成會進入第三階段（投開票），按照去年基隆市長謝國樑罷免案的經驗，也不會天真認為第二階段不會過，罷團想用抄的也抄得過。

王鴻薇強調，「我們就全力以赴，堅守崗位，按部就班，不會為這些雜音影響，這些綠媒動不動就來放消息，消息真的非常好笑，我跟大家報告，過兩天都會出現，外太空出現罷免我們的罷免站。」

罷免

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