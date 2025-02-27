快訊

護理人力荒成隱性國安危機 「狐狸部」還在緣木求魚

三星Galaxy Z Flip 7最新渲染圖曝光！摺疊機螢幕變大+1改變更超值

國民黨民調：恢復7天國定假 過半56.7%支持

罷免19藍委與高虹安一階審核通過 另9案待補件

中央社／ 台北27日電

全國罷免團體陸續送交第一階段提議書。據了解，中選會昨天舉行委員會議，其中2月3日遞交、針對19個國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案，第一階段提議書皆審議通過，後續送的另外9名立委罷免案皆需補件。

中選會截至今天共收到64案罷免案送件，其中54案為立委，1案為市縣長罷免案，9案為市縣議員罷免案。

民間團體2月3日赴中選會遞交罷免第一階段提議書，被提議罷免者包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁，以及遭停職的新竹市長高虹安。

依公職人員選舉罷免法規定，2月3日遞交的罷免案，中選會應於2月28日前審定完畢。

據了解，中選會昨天舉行委員會議，2月3日遞交的20案罷免提議書已審議通過，後續送的另9名立委罷免案皆需補件；其餘罷免案持續由地方選委會查對中。

根據中選會網站，符合門檻規定者，在審議通過後函請提議領銜人於文到次日起10日內至中選會領取連署人名冊格式。如不符門檻規定，則會請其補提，補提以1次為限。

根據中選會網站，罷免可分為提議、連署與投票3大階段。第一階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若進入第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。

罷免

延伸閱讀

大罷免衝擊賴總統滿意度？台中藍委民調窺見反罷占上風

2024贏不多立委 「藍8綠4危險名單」最可能進入罷免二階

南投濫權立委究責會 他曝游顥「挑釁求罷」怒轟白目

扛30公斤爬12樓搜救 廖偉翔備熱食感謝消防員

相關新聞

宜蘭罷免綠委一階送件傳出冒名連署 罷團：了解中

宜蘭民團罷免綠委陳俊宇已遞交第一階段提議人連署書，陳俊宇今天表示，近日陸續接獲民眾陳情，未參與連署卻收到選務機關的查詢單...

罷免站非洲都有？王鴻薇諷：過兩天外太空也會有罷免站

有媒體報導聲稱掌握民進黨內部的北市藍委罷免民調，指國民黨立委徐巧芯在罷免邊緣，國民黨立委王鴻薇、李彥秀等亦不能掉以輕心。...

駁大罷免造謠 國民黨 : 今年國防預算創新高

賴清德總統日前表示將優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。國民黨主張，國防預算達GDP3%，明年應新增16...

基隆議員控連署抄名冊 領銜人：請提證據

民團發動罷免國民黨基隆立委林沛祥一階已送件，民進黨多名議員協助收件，藍為反制，也由民團送件罷免綠議員張之豪、鄭文婷。鄭昨...

嘉義罷免連署造假不斷 有民眾再委託律師提告

嘉義接連傳出罷免連署書造假，年約60歲梅山鄉曾姓男子收到選委會查詢函，才發現自己簽名被人偽造在連署書上，他即回覆選委會查...

曹興誠稱加入中共地下黨員 徐巧芯：拿不出證據是真抹黑

聯電公司創辦人、罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠近來遭曝光疑似小三親密照，他今指是中共地下黨員在移轉焦點，籲支持者勿中計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。