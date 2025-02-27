駁大罷免造謠 國民黨 : 今年國防預算創新高

賴清德總統日前表示將優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。國民黨主張，國防預算達GDP3%，明年應新增1600億預算，這筆錢應該用來改善軍人待遇，而不是亂撒資源。

國民黨表示，民進黨為了炒作大罷免，竟然造謠國民黨刪減國防預算，但事實是，2025年國防部總預算達4712億元，相較2024年增加368億元，創下歷史新高，刪減比例僅1.06%，遠低於近年平均刪減幅度。

國民黨指出，國軍人力嚴重短缺，志願役人數創6年新低，軍隊編現比跌破78.6%，遠低於作戰標準85%；軍人薪資低、待遇差，導致留不住人，士氣低迷，戰力下滑。而賴清德政府只會砸錢買武器、喊口號，卻不願提升軍人待遇，軍隊撐不下去，國防根本無法強大，這就是賴清德的「國防至上」？

國民黨表示，面對這樣的困境，國民黨主張應將預算真正用在刀口上，讓國軍薪資提升，讓更多年輕人願意投入軍旅，為國家安全打下堅實基礎。

國民黨指出，國民黨立院黨團將「軍人待遇條例」列為優先法案，包括志願役加給從1萬增至3萬、二等兵薪資提高至5萬6350元，戰鬥部隊加給翻倍，義務役薪資不低於2萬8590元；大幅增加戰鬥部隊加給、新增超時加給、地域加給合理化；軍人保險全額國家給付、上校以上子女教育補助。

國民黨呼籲，賴政府承諾國防預算將達GDP3%，明年應新增1600億預算，這筆錢應該用來改善軍人待遇，而不是亂撒資源。國軍的辛勞值得更好的待遇，這不只是加薪，而是確保軍人願意留在部隊，提升國防戰力，打造真正堅實的國防。國民黨持續監督政府，確保國防預算真正用在刀口上，為軍人帶來實質改善。