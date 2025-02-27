基隆議員控連署抄名冊 領銜人：請提證據

民團發動罷免國民黨基隆立委林沛祥一階已送件，民進黨多名議員協助收件，藍為反制，也由民團送件罷免綠議員張之豪、鄭文婷。鄭昨指控領銜人找一群人抄名冊疑造假，將提告反擊。領銜人紀文荃回應，請鄭拿出證據，也反控綠雙標。

鄭文婷罷免案由基隆市公共事務學會副總幹事紀文荃擔任領銜人，19日帶著503份連署提案書赴中選會送件。

鄭文婷昨說，近日接獲吹哨者指稱，遞交她的罷免連署書當天下午，紀姓領銜人等一群人在某處集合一起抄名冊，對這種反民主惡意罷免行為，呼籲仁愛區民眾勇敢站出來舉發，也將到基隆地檢署提出告發，遏止反民主行為。

鄭表示，近日收到許多民眾關心與鼓勵，質疑國民黨不應以政黨之力，惡意罷免認真服務的議員，且罷免連署書造假事件層出不窮。

紀文荃說，請鄭文婷提出證據，說明他召集了誰抄名冊，也將保留法律追訴權。而鄭文婷不斷強調他是國民黨仁愛區主任，「那是800年前的事，到底有什麼好講」。

紀也說，鄭自詡為律師專業問政，一天到晚浪費司法資源，只會讓民眾更反感，對比之下，去年市長謝國樑面對罷免案時態度坦然多了，民進黨面對罷免顯得小肚雞腸，高下立判，這就是「綠能你不能的雙重標準」。