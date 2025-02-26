快訊

檢調查余正煌涉吸金案 驚見總統府侍衛、軍事情報局軍官

投資菜鳥想買ETF如何下手？看懂市值型、高股息型存股密碼

急診塞爆…凌濤揭林靜儀在春酒嗨唱照 陳時中也出席

影／新竹市全國唯一雙罷戰區 國民黨團批護航林智堅

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨立法院黨團今天舉行新竹棒球場大秘寶揭秘記者會，黨團書記長王鴻薇（中）、首席副書記長羅志強（左）、立委鄭正鈐（右）出席。質疑新竹市長高虹安、新竹市立委鄭正鈐遭罷免，是為新竹市前市長林智堅護航，並提出四點訴求，希望檢調全面徹查，盡速重啟棒球場。記者邱德祥／攝影
國民黨立法院黨團今天舉行新竹棒球場大秘寶揭秘記者會，黨團書記長王鴻薇（中）、首席副書記長羅志強（左）、立委鄭正鈐（右）出席。質疑新竹市長高虹安、新竹市立委鄭正鈐遭罷免，是為新竹市前市長林智堅護航，並提出四點訴求，希望檢調全面徹查，盡速重啟棒球場。記者邱德祥／攝影

國民黨立法院黨團今天舉行新竹棒球場大秘寶揭秘記者會，黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、立委鄭正鈐出席。質疑新竹市長高虹安、新竹市立委鄭正鈐遭罷免，是為新竹市前市長林智堅護航，並提出四點訴求，希望檢調全面徹查，盡速重啟棒球場。

記者會現場播出新竹棒球場開挖後，發現了許多水泥磚塊、建築廢棄物、水管、廢電纜等垃圾的影片，王鴻薇批評，新竹棒球場耗費人民納稅錢12億元，但到目前為止，只打過一場賽事，造成國手受傷後，就從此沒有辦法再打球，而新竹棒球場到底有什麼樣的大秘寶，也在一些故意的干擾之下，始終沒有辦法真相大白。所幸這幾天新竹棒球場在沒有安全之虞，新竹市政府開挖後發現球場下面充滿了建築廢棄土，包括紅磚、廢石、沙石、塑料廢品，「真的挖到大秘寶了」。

王鴻薇說，新竹市政府先前一直沒有辦法開挖，是因為廠商一直在做工程保全的訴訟，近日終於可以挖了，以現在廢棄物清運費用計算，利益起碼高達1億3000萬元，這讓大家不禁要問，當時是怎麼驗收過關的呢？而時任新竹市長林智堅曾對媒體說「過去8年，我親自巡查監工」，結果挖出一堆亂七八糟的工程廢棄物，而這次大惡罷過程裡面，新竹市是唯一一起同時罷免市長、立委的地方，是擔心林智堅執政下的大秘寶繼續被挖出嗎？是為了護航林智堅？如果罷免成功，還有人會去監督嗎、追查嗎？

國民黨立法院黨團今天舉行新竹棒球場大秘寶揭秘記者會，黨團書記長王鴻薇（中）、首席副書記長羅志強（左）、立委鄭正鈐（右）出席。質疑新竹市長高虹安、新竹市立委鄭正鈐遭罷免，是為新竹市前市長林智堅護航，並提出四點訴求，希望檢調全面徹查，盡速重啟棒球場。記者邱德祥／攝影
國民黨立法院黨團今天舉行新竹棒球場大秘寶揭秘記者會，黨團書記長王鴻薇（中）、首席副書記長羅志強（左）、立委鄭正鈐（右）出席。質疑新竹市長高虹安、新竹市立委鄭正鈐遭罷免，是為新竹市前市長林智堅護航，並提出四點訴求，希望檢調全面徹查，盡速重啟棒球場。記者邱德祥／攝影

罷免

延伸閱讀

NCC允停徵變緩徵1年 王鴻薇：憂民怨影響惡罷成績

【重磅快評】從林智堅到曹興誠 綠營戰完台大戰清大

新竹球場挖到大秘寶 藍批綠發動雙罷為護航林智堅

林智堅論文抄襲主角余正煌驚爆吸金 今晨50萬元交保

相關新聞

「罷免變少數制衡多數」 55社團赴立院反惡霸、挺藍委

大罷潮持續引發討論，今有眾多社會團體赴立法院發起「反對民進黨惡罷」行動，社團代表指出，民進黨利用側翼惡罷，希望國民黨趕緊...

鄭文婷控罷免連署抄名冊 紀文荃反指綠雙標：請提證據

民團發動罷免國民黨基隆立委林沛祥並已送件，民進黨多名議員協助收件，藍為反制，也由民眾送件罷免綠議員張之豪、鄭文婷。鄭文婷...

影／民團發表「反惡罷」聲明 呼籲執政者認真治理國家

社會團體今天舉行反對民進黨「惡罷」記者會，國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、副書記長羅智強、立委許宇甄、李彥秀及各社會團...

NCC允停徵變緩徵1年 王鴻薇：憂民怨影響惡罷成績

國家通訊傳播委員會（NCC）針對民眾網購國外藍牙、WiFi產品祭出收費新規750元引發民怨，NCC代理主委陳崇樹昨在總質...

嘉義罷免連署傳造假 民眾提告

大罷免潮，民進黨嘉義市立委王美惠、嘉縣立委陳冠廷各被送件第一階段的提議書，卻都傳出造假情形，遭冒名連署的民眾昨由律師陪同...

罷免王美惠連署名單有假 綠：報復性行為罪證確鑿

「愛嘉聯盟」發起罷免民進黨嘉義市立委王美惠，但連署名單被指有假。民進黨發言人韓瑩今天表示，這些報復性罷免的行動罪證確鑿、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。