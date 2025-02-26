影／新竹市全國唯一雙罷戰區 國民黨團批護航林智堅

國民黨立法院黨團今天舉行新竹棒球場大秘寶揭秘記者會，黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、立委鄭正鈐出席。質疑新竹市長高虹安、新竹市立委鄭正鈐遭罷免，是為新竹市前市長林智堅護航，並提出四點訴求，希望檢調全面徹查，盡速重啟棒球場。

記者會現場播出新竹棒球場開挖後，發現了許多水泥磚塊、建築廢棄物、水管、廢電纜等垃圾的影片，王鴻薇批評，新竹棒球場耗費人民納稅錢12億元，但到目前為止，只打過一場賽事，造成國手受傷後，就從此沒有辦法再打球，而新竹棒球場到底有什麼樣的大秘寶，也在一些故意的干擾之下，始終沒有辦法真相大白。所幸這幾天新竹棒球場在沒有安全之虞，新竹市政府開挖後發現球場下面充滿了建築廢棄土，包括紅磚、廢石、沙石、塑料廢品，「真的挖到大秘寶了」。