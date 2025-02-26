「罷免變少數制衡多數」 55社團赴立院反惡霸、挺藍委

大罷潮持續引發討論，今有眾多社會團體赴立法院發起「反對民進黨惡罷」行動，社團代表指出，民進黨利用側翼惡罷，希望國民黨趕緊推動民生法案，他們提出六大訴求盼國家更福國利民。國民黨立法院黨團也到場致意並回應，現在民主聲音都被政府壟斷，也希望大家將這些聲音帶回社團去。

中華民國公教軍警消聯合總會、全國退休教師聯盟、台北市學校教育產業工會、中華勞工同盟總工會、中華民國旅行商業同業公會等55個社團代表今齊聚立法院，表達「反對民進黨惡罷」心聲，並提出六大訴求，現場並呼口號為國民黨立委加油。

55個社團呼籲，請國民黨黨團推動福國利民之民生法案為優先法案，六大訴求包含，一、維護公教人員尊嚴與權益，停砍年金。二、超徵稅收，普發現金，還稅於民。三、維護國人健康，符合國際趨勢，核電延役，打造2025非碳家園。四、修惡勞基法，還勞工假。五、推動長照保險，優化健保點值。六、解除禁團令，恢復兩岸觀光旅遊。

全國教育產業總工會創會理事長黃耀南批評，民進黨利用側翼團體惡罷，立委監督總預算是當然職責竟還遭罷，這些罷團背後都有民進黨支持還是民團嗎？因此今天大家決定站出來，告訴各界惡霸的不正當性。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，這次罷免就是霸凌，現在社會、學校、職場、網路間都充斥霸凌，只要跟執政黨意見相左就要動用罷免，而現在急診塞爆，民進黨只在乎罷免，無法解決問題，民主應該是少數服從多數，但是罷免變成少數制衡多數。