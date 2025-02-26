鄭文婷控罷免連署抄名冊 紀文荃反指綠雙標：請提證據

民團發動罷免國民黨基隆立委林沛祥並已送件，民進黨多名議員協助收件，藍為反制，也由民眾送件罷免綠議員張之豪、鄭文婷。鄭文婷今天指控領銜人找一群人抄名冊疑造假，將提告。領銜人紀文荃回應，請鄭把證據拿出來，他們保留法律追訴權，反控綠雙標。

鄭文婷罷免案由基隆市公共事務學會副總幹事紀文荃擔任領銜人，19日帶著503份連署提案書赴中選會送件。

鄭文婷今天說，近日接獲吹哨者指稱，遞交她的罷免連署書當天下午，紀姓領銜人了一群人在某處集合起來一起抄名冊，對於這種反民主惡意罷免的行為，呼籲仁愛區民眾勇敢站出來舉發，將基隆地檢署提出告發，遏止這種反民主的行為。

鄭文婷表示，近日收到許多民眾的關心與鼓勵，認為國民黨不應以政黨之力，惡意罷免認真服務、專業監督的議員，罷免連署書造假事件層出不窮，正值全國各地大罷免之際，國民黨毫不避嫌地趕在新法實施之前，以領銜人名義對鄭文婷提出罷免提議。

紀文荃說，對於鄭文婷的指控歡迎提出證據，他召集了誰抄名冊，請把證據拿出來，他們保留法律追訴權。而鄭文婷不斷強調他是國民黨仁愛區主任，那是800年前的事，到底有什麼好講。