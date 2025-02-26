鄭文婷控罷免連署抄名冊 紀文荃反指綠雙標：請提證據
民團發動罷免國民黨基隆立委林沛祥並已送件，民進黨多名議員協助收件，藍為反制，也由民眾送件罷免綠議員張之豪、鄭文婷。鄭文婷今天指控領銜人找一群人抄名冊疑造假，將提告。領銜人紀文荃回應，請鄭把證據拿出來，他們保留法律追訴權，反控綠雙標。
鄭文婷罷免案由基隆市公共事務學會副總幹事紀文荃擔任領銜人，19日帶著503份連署提案書赴中選會送件。
鄭文婷今天說，近日接獲吹哨者指稱，遞交她的罷免連署書當天下午，紀姓領銜人了一群人在某處集合起來一起抄名冊，對於這種反民主惡意罷免的行為，呼籲仁愛區民眾勇敢站出來舉發，將基隆地檢署提出告發，遏止這種反民主的行為。
鄭文婷表示，近日收到許多民眾的關心與鼓勵，認為國民黨不應以政黨之力，惡意罷免認真服務、專業監督的議員，罷免連署書造假事件層出不窮，正值全國各地大罷免之際，國民黨毫不避嫌地趕在新法實施之前，以領銜人名義對鄭文婷提出罷免提議。
紀文荃說，對於鄭文婷的指控歡迎提出證據，他召集了誰抄名冊，請把證據拿出來，他們保留法律追訴權。而鄭文婷不斷強調他是國民黨仁愛區主任，那是800年前的事，到底有什麼好講。
紀文荃勢示，自栩律師專業為問政基礎的鄭文婷，都更一事無成就算了，奉勸不要一天到晚浪費司法資源只會讓民眾更反感，對比起來當初謝國樑面對罷免的大器坦然與民進黨現在面對罷免的小肚雞腸，高下立判，這就是「綠能你不能的雙重標準」。
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