影／民團發表「反惡罷」聲明 呼籲執政者認真治理國家
社會團體今天舉行反對民進黨「惡罷」記者會，國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、副書記長羅智強、立委許宇甄、李彥秀及各社會團體代表出席。
出席團體代表在現場發表「反惡罷」共同聲明，表示根據最新民調客觀指出，全台不但有將近6成的民眾預期民進黨的大罷免不會通過，且有高達56%的民眾支持立即停止大罷免，也有過半數民眾認為賴清德總統應該對大罷免負起最大的責任，民進黨刻意忽視民意，惡意發起全台大惡罷，不顧民生，浪費人民納稅錢，挑起政治對立。
出席的社會團體表示，執政最重要的是治理，而不是一直在選舉。民進黨沒治理能力，只有發動惡罷能力，台灣社會目前存在這麼多需要朝野合作共同解決的問題，卻寧可視而不見，讓國家繼續空轉。呼籲選舉已結束，執政者必須認真治理國家，讓我們團結社會各界力量對抗民進黨推動的大規模惡意罷免行動。
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