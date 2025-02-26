影／民團發表「反惡罷」聲明 呼籲執政者認真治理國家

社會團體今天舉行反對民進黨「惡罷」記者會，國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、副書記長羅智強、立委許宇甄、李彥秀及各社會團體代表出席。

出席團體代表在現場發表「反惡罷」共同聲明，表示根據最新民調客觀指出，全台不但有將近6成的民眾預期民進黨的大罷免不會通過，且有高達56%的民眾支持立即停止大罷免，也有過半數民眾認為賴清德總統應該對大罷免負起最大的責任，民進黨刻意忽視民意，惡意發起全台大惡罷，不顧民生，浪費人民納稅錢，挑起政治對立。