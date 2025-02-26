NCC允停徵變緩徵1年 王鴻薇：憂民怨影響惡罷成績

國家通訊傳播委員會（NCC）針對民眾網購國外藍牙、WiFi產品祭出收費新規750元引發民怨，NCC代理主委陳崇樹昨在總質詢回答立委提問時表示，未來不會再恢復徵收，但事後發新聞稿指「同意停徵1年，非停徵。」國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天批評，NCC是為了要配合大惡罷，擔心民怨影響惡罷成績。

王鴻薇昨天在施政總質詢時詢問行政院長卓榮泰、陳崇樹，是否停徵海外購買相關電子產品的審查費，卓榮泰及陳崇樹答詢時表示，這項費用未來不會再恢復徵收。王當場也要求NCC透過新聞稿或其他方式告知消費者，因為許多民眾仍有疑慮未來是否還會再收，必須告知所有消費者政府停徵的決定，結束750之亂。

而NCC的新聞稿卻指出，為回應最新民意，於2月10日宣布暫緩收取郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費，並依規費法第12條規定，向財政部提出申請暫緩收取，並於2月14日同意停徵1年，並非25日始停徵。

對此，王鴻薇今天批評，昨天NCC在總質詢時非常清楚的說是停徵，但沒有想到之後NCC告訴大家的是只停徵1年，真的是讓人家昏倒，在議場上總質詢的答覆，怎麼保鮮期短短幾個小時就變味了呢？她質問NCC當時要收審查費的原因，或是現在停徵的原因，為什麼1年之後就消失了呢？這坐實了NCC就是要搶錢，「真的是一個土匪政府。」

王鴻薇說，NCC現在看起來也不過是為了要配合大惡罷，擔心民眾對於政府施政的怒吼或怨氣，會影響到惡罷成績，是不是等惡罷結束之後，NCC就開始收取審查費呢？王鴻薇也跟民眾保證，國民黨團會繼續監督NCC，絕對停止NCC猶如土匪般的搶錢行為。