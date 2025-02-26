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嘉義罷免連署傳造假 民眾提告

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

罷免潮，民進黨嘉義市立委王美惠、嘉縣立委陳冠廷各被送件第一階段的提議書，卻都傳出造假情形，遭冒名連署的民眾昨由律師陪同，對兩案領銜人提告偽造文書、違反選罷法及個資法；對此，王美惠案的領銜人陳志全宣布，停止罷免。

王美惠說，民眾個資被盜用於連署書上，這等同於詐騙集團的行為，絕對不可容忍，所有違法行為，都要受到法律的制裁。

陳冠廷表示，尊重憲法賦予的罷免權跟民眾不同聲音，但不能透過偽造手段進行這類偽造文書行為嚴重傷害民眾個資，並且破壞選罷制度秩序，依法，罷免案領銜人必須負擔法律責任，背後共犯也可能面臨刑事追訴。

發起罷免王美惠的愛嘉聯盟陳志全說，對於被冒用的民眾及家屬表示歉意，連署造假已碰觸個人底線，因此第2階段罷運停止運作，不再有罷免嘉市立委動作。

嘉義市65歲鄭姓女子、新港鄉40歲鄭姓男子都接獲選委會確認函，才知道自己的名字竟然出現在罷免立委王美惠、陳冠廷的連署書上。鄭女說，接到函文很緊張，並沒有參與連署，怎麼個人資料在上面；鄭男也納悶為何個資被當作連署人資料，怕被詐騙集團拿去使用。

陳澤嘉說，目前接獲嘉市2件、嘉縣3件連署書造假案委託，共同點是數十年前都有加入某黨擔任人頭黨員，也憂心會外洩到詐騙集團，希望不要有這樣惡劣的罷免連署情況傷害民主體系。

嘉市選委會副總幹事楊俊銘說，目前共發出44件查詢單，4件回覆有問題，就直接剔除，選罷法並沒有相關罰責，如果民眾有疑慮，要透過司法途徑。

罷免

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