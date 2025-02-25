嘉義罷免連署再傳造假 領銜人致歉「碰觸個人底線」放棄第2階段

嘉義罷免連署案又傳出造假，民進黨嘉義市立委王美惠、嘉義縣立委陳冠廷罷免連署書都出現連署人姓名被冒用，在律師陪同下，今天到嘉義地檢署對連署書領銜人提告偽造文書、違反選罷法及個資法。對於連署書再傳造假，連署領銜人陳姓民眾也發表聲明放棄第2階段連署。

嘉義市65歲鄭婦、新港鄉40歲鄭男上午先後在律師陪同下到嘉義地檢署提告，因為他們接到選委會確認函才知道自己的名字竟然出現在罷免立委王美惠、陳冠廷的連署書上。

鄭婦說，接到選委會的函文後很緊張，因為並沒有參與連署怎麼會有個人資料在上面，擔心會不會被詐騙集團拿去使用，因此才拜託律師幫忙。這種行為很壞，也是對社會不良的示範。

鄭男說，收到選委會的信才知道是有關連署的事情，但並沒有參與連署怎會有這份確認函？為何個資會被當作連署人資料，很擔心遇到詐騙集團。

律師陳澤嘉表示，嘉義市罷免連署「死活都偽造」，上周才有民眾因其太太過逝卻出現於連署書內，今天當事人卻是不知情地被冒用，接到選委會通知才知道名字出現在連署書內。她回想在20多年前有經朋友介紹，加入某黨的人頭黨員，懷疑資料是不是因此外洩。

陳澤嘉說，目前接獲嘉市2件、嘉縣3件連署書造假案委託，其共同點都是數十年前有加入某黨擔任人頭黨員，不一定有黨證，但都是某黨成員，懷疑資料都是從這邊洩漏，也憂心會外洩到詐騙集團。這背後是不是有一定的規模、組織、系統在處理連署行為，這些行為明顯違反選罷法，希望不要有這樣惡劣的罷免連署情況傷害民主體系。

他說，選委會到底收到多少份確認沒有連署而造假的連署書？這些都是偽造文書的情況，如果都有這麼多人被偽造，那事實上會不會有更多這樣的情況。

嘉義市選委會副總幹事楊俊銘表示，除了以確認單查詢外，也將連署書送到戶政等單位查詢，有不符合者直接剔除；目前共發出44件查詢單，4件回覆有問題直接剔除，選罷法並沒有相關罰責，如果民眾有疑慮，要透過司法途徑。

愛嘉聯盟罷免領銜人陳志全對於被冒用的民眾及家屬表示歉意，他說，連署造假已碰觸個人底線，因此第2階段罷運停止運作，不再有罷免嘉義市立委動作。

立委王美惠表示，民眾個資被盜用於連署書上，這等同於詐騙集團的行為，絕對不可容忍，所有違法行為，都要受到法律的制裁。

立委陳冠廷表示，選舉罷免是展現不同聲音，而不是偽造不同聲音。尊重憲法賦予的罷免權跟民眾不同聲音，但不能透過偽造手段進行這類偽造文書行為嚴重傷害民眾個資，並且破壞選罷制度秩序，依法，罷免案領銜人必須負擔法律責任，背後共犯也可能面臨刑事追訴。

律師陳澤嘉（右）陪同當事人到嘉義地檢署提告。記者李祐／攝影 律師陳澤嘉（右）陪同當事人到嘉義地檢署提告。記者李祐／攝影