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罷免王美惠連署名單爆死者遭冒用 領銜人：將停止二階連署

中央社／ 嘉義市25日電
民進黨立委王美惠。聯合報系資料照
民進黨立委王美惠。聯合報系資料照

「愛嘉聯盟」發起罷免民進黨嘉義市立委王美惠，並達第一階段連署門檻；但有往生者身分遭罷團冒用，家屬已提告，鄭姓女子也發現遭冒用，今天憤而提告。領銜人說，將停止二階連署。

65歲的鄭姓女子今天在律師陳澤嘉陪同下到嘉義地檢署按鈴，控告罷免連署領銜人涉及偽造文書等罪嫌。

鄭姓女子說，當收到嘉義市選委會的發函確認連署名單時嚇到，自己不曾參與連署活動，驚覺個人資料遭冒用，因此請求律師幫忙。

陳澤嘉表示，王姓男子已過世妻子的身分被冒用罷免連署，他上週才陪同王男到地檢署按鈴提告，今天鄭姓女子提告，直指罷團死活都偽造。

陳澤嘉指出，鄭女回想20多年前經過朋友介紹加入某黨，但實際上並未參與政黨活動，也沒有繳交黨費，更沒收到黨證，鄭女懷疑個人資料遭冒用，期盼檢方盡速偵辦釐清案情。

王美惠透過服務處發布文字訊息指出，嘉義市日前才發生往生者連署，現又發生冒名連署的情況，令人非常憤怒。她認為，民眾個資被盜用於連署書上，等同於詐騙集團的行為，絕對不可容忍，希望所有違法行為都受到法律制裁。同時，此事件也突顯冒名連署的問題，証明抄名冊造假的情形確實存在。

「愛嘉聯盟」發起罷免立委王美惠的領銜人陳姓男子接受中央社記者電訪時回應，各行各業連署人交出名單後，並沒辦法查證真偽，且他個人也沒有冒用的意圖。

陳姓男子強調，由於冒名罷免一事已觸犯到他的底線，待中選會宣布第一階段連署結果後，擇日開記者會宣布停止第二階段連署。

嘉義市選委會副總幹事楊俊銘表示，選委會總共寄出44份查詢單，到截止日收到4份回覆，近日將進行其他單位多方比對資料，預計3月5日前將審查結果呈報給中選會。

往生者 王美惠 罷免 選委會

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