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花蓮議員質疑民政處長授意罷免查水表 明良臻回：本負查核責任

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣議員張美慧則接獲民眾檢舉爆料，指民政處長明良臻授意基層公務員違法出外訪查，罪證確鑿，隔天卻收回訊息，呼籲檢調機關盡速調查。記者王思慧／攝影
花蓮縣議員張美慧則接獲民眾檢舉爆料，指民政處長明良臻授意基層公務員違法出外訪查，罪證確鑿，隔天卻收回訊息，呼籲檢調機關盡速調查。記者王思慧／攝影

花蓮有罷團發起罷免立委傅崐萁，卻發生戶政人員親訪連署民眾住處的「查水表」事件，雖然花蓮選委會已提交事件檢討報告，不過有縣議員認為報告內容疑點重重，更指縣府民政處長明良臻疑似授意戶政親訪問個資，態度囂張跋扈。明良臻回應，公務人員本就要做好查核責任，一切秉公處理。

縣議員楊華美與張美慧今天召開「花蓮查水表案 誰是幕後影武者？」記者會，楊華美示，儘管個人不贊成大罷免，但既然已提出罷免案，公務人員本應依法行政、嚴守行政中立，避免偏袒或意圖干涉罷免；且為維護民眾個資及罷免權利，政府查對資料皆有詳細規範，戶政機關不會主動查詢。

楊華美指出，民政處長明良臻在上周臨時會中辯解，中選會給予的查詢時間很短，只好用「最快方式」達成查對。質疑全台有數十件罷免案，別的縣市都能依法寄出查詢單，「為什麼花蓮要自創親訪查對？」覺得不合理。而根據檢討報告的說法，查對約莫10人而已，沒有來不及的問題。

張美慧則接獲民眾檢舉爆料，在2月4日至2月5日這段時間，縣府某高層要求戶政人員複印提議人資料，公務員害怕得罪配合。同時，明良臻在「民政處主管幫」LINE群組提醒「各位查對資料時務必不要單身」，知悉且授意基層公務員違法出外訪查，罪證確鑿，隔天卻收回訊息，呼籲檢調機關盡速調查。

另外，楊華美指出，查水表事件後兩天，花蓮選委會公務員前往拜訪明良臻了解事發經過，竟遭明良臻大聲喝斥，批評他囂張跋扈，拒絕配合釐清事情。

明良臻回應，中選會是獨立機關，目前沒有看到相關中選會的報告內容，「不知道所謂的喝斥是指什麼」，行政的協調、協助，請各機關秉持行政程序法的精神，除了緊急事件外，都應該要有公文書，在往來行政上更順暢，把事情做得更好。至於議員稱資料送檢調，沒有特別的看法。

針對群組訊息，明良臻說，公務人員執法本就是憑著行政程序法與公務人員服務法查證核實，如碰到安全顧慮，請同仁注意自身安全，這非常重要。

議員質疑是明良臻下令清查，明回應，公務人員在不同機關執行任何項目，本來就要有所謂查實查核責任，一定會秉公處理，對於任何行政協助協調，能完善清楚，把交辦的事項執行的更好才是重點。

花蓮縣議員楊華美批評民政處長明良臻態度囂張跋扈，拒絕配合釐清事情。記者王思慧／攝影
花蓮縣議員楊華美批評民政處長明良臻態度囂張跋扈，拒絕配合釐清事情。記者王思慧／攝影
花蓮縣議員楊華美與張美慧今天召開記者會，指縣府民政處長明良臻疑似授意戶政親訪問個資。記者王思慧／攝影
花蓮縣議員楊華美與張美慧今天召開記者會，指縣府民政處長明良臻疑似授意戶政親訪問個資。記者王思慧／攝影

罷免 花蓮

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