嘉市罷免爆假造 王美惠批朱立倫：不附身分證不代表能冒名

嘉義市罷免再爆假造，民進黨立委王美惠指出，有民眾控訴，在未經當事人同意的情況下，罷免團體盜用個人資料冒名連署，並偽造簽名，受害者已委託律師提告。她並批評國民黨主席朱立倫，偽造就是犯法，這是最基本的法律常識，不附身分證不代表可以隨意造假冒名，這點難道不懂嗎？

王美惠指出，嘉義市前幾日才發生往生者連署，現又發生冒名連署的情況，令人非常憤怒。她表示，民眾個資被盜用於連署書上，這等同於詐騙集團的行為，絕對不可容忍，希望所有違法行為，都受到法律的制裁。同時，此事件也突顯了冒名連署的問題，證明了抄名冊造假的情形確實存在。

王美惠表示，近日也接到民眾陳情，曾提供個資給某黨派，如今擔心自己個資遭冒用，民眾也主動向地方選委會查詢，但得到的回應是，現行法規並未提供主動查核的機制，民眾只能處於被動的等待，而且選委會並不是每一份連署都會查核，這樣不僅無法防堵假冒問題，更可能縱容違法。

另外，針對朱立倫提出「有死人連署，所以連署必須附上身分證，難道是希望大家用抄襲、造假？」的說法，王美惠批評，「偽造就是犯法，這是最基本的法律常識，不附身分證並不代表可以隨意造假冒名，這點難道連朱立倫都不懂嗎？」

她進一步強調：「光明磊落的人，不需要太多額外的規定來約束；但若心存歪念，再多規範也無濟於事」王美惠最後表示，相信在民主社會中，誠實與信用始終是最為重要的價值，請朱立倫不要忽視法律原理原則，凸顯自己低道德標準。