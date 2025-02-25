大罷免人權律師團成立 確保公民權行使

台灣醫師聯盟理事長羅浚晅、律師盧天成、翁銘章、房彥輝、戴家旭、蔡文傑、潘威佑等，上午在立法院舉行「大罷免人權律師團啟動」記者會，指「大罷免」行動進入關鍵二階段，正式宣布成立「2025 大罷免人權律師團」，來確保參與罷免行動的民眾及相關團體在行使民主權利時，不受任何形式的打壓或迫害。

羅浚晅表示，近日的罷免行動中，不少針對參與者的個人騷擾、暴力威脅與行政侵害。嚴重影響台灣民主發展，也公民社會陷入寒蟬效應。因此籌組人權律師團，來確保罷免行動得以在公平、公正、合法的基礎上進行，讓參與者無懼打壓，行使公民權利。羅浚晅表示，將透過法律專業，提供必要的法律支援與協助，確保所有參與者的人身安全與基本權利不受侵犯，彰顯台灣的法律正義與民主價值。