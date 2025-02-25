大罷免衝擊賴總統滿意度？台中藍委民調窺見反罷占上風

藍營最近內部民調結果，綠營內部鎖定的重點區台中第四選區立委廖偉翔與第六選區立委羅廷瑋的表現滿意度都高於不滿意度，反對罷免的比例遠超支持罷免者，這似乎是民進黨始料未及！

在「美麗島電子報」2025年2月的國政民調，大罷免在全台掀起波瀾，有如蝴蝶效應持續發展，「美麗島電子報」發布2025年2月國政民調，56.8%受訪者認為「弊大於利」。

另詢問民眾認為是誰推動這波大罷免，有23.1%認為是民進黨主席、賴清德總統，與民間團體的23.9%幾乎不相上下，遠高於民進黨立院黨團總召柯建銘。柯高調在媒體前努力推罷，竟然只有16.4％。

民調顯示，受訪者把推動大罷免直接跟賴清德掛勾，這樣的結果衝擊著賴的執政表現，不滿意度衝到41.7％是就任以來的新高。

這樣的情況，不只影響民進黨中央執政滿意度，綠營在各地推動大罷免，也將影響各地的政治生態。根據一份藍營今年一月中旬所作的內部民調，台中市的國民黨立委正穩住陣腳，罷免逐漸減壓。

根據藍營內部參考民調顯示，台中第四選區立委廖偉翔雖面臨綠營炒作罷免議題，但地方民眾反應理性冷靜。民調顯示，僅有51.4%的民眾知曉罷免連署，而在知情者中，反對罷免的比例高達43%，遠超支持罷免的24.9%。這顯示廖偉翔在選區內擁有民意基礎。

台中第六選區立委羅廷瑋的情況也是如此，根據民調，近一年來，羅廷瑋獲得45.4%的民眾滿意度，不滿意度27.4%。

這份民調中最令人矚目是，針對民進黨發動的大罷免，支持全面罷免在野黨（藍白）立委僅26.2%的受訪者支持罷免，卻有高達57％的民眾反對大罷免，顯示民進黨推動的大罷免在基層未獲普遍支持。

近期多份民調凸顯全台各地反罷免占上風．如今大罷免列車高速與亟欲回歸安定生活的民意列車，正面迎向，兩輛火車會撞上失控脫軌，還是相閃安全度過，關鍵還是在賴清德總統態度與立法院開議後的朝野互動。