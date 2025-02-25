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提醒自家不分區立委「別鬧事」 朱立倫：沒特定指誰
朱立倫今在國政基金會民調發布會後受訪表示，大家都應該同心協力地共推這些重要的民生法案，區域立委當然很辛苦，現在在經營地方還要在立法院打拚，不分區的立委一樣要協助這些區域立委，他是從正面的角度，也不要有任何的負面做法，這是他特別提醒的。
此外，有媒體報導指，國民黨立院黨團總召傅崐萁提前布局，研判江啟臣選上台中市長缺額待補，將劍指2026立法院副院長。
朱立倫表示，創造這個新聞的朋友，可以把未來事情的未來事情的未來事情來討論，這個事情好像很遙遠，對國民黨而言，現在最重要的是把民生議題顧好，到明年再來討論各地縣市長選舉，至於相關議題，「等於未來的未來的未來發生的時候，再來討論。」
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