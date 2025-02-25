修政治獻金法被疑幫開後門 劉世芳力撇

內政部日前提出「政治獻金法」修正草案，增訂罷免案領銜人及被罷免人可收受政治獻金的機制，相關草案已送交行政院審議，但被質疑為罷團「開後門」，內政部長劉世芳今早表示，要修法就沒有開後門的問題，政治獻金牽涉是否有中資，非法收取，會與監察院、行政院審慎考慮，完成修法。

針對政治獻金法修法，劉世芳說，滿久以前就知道需要大修，行政院正在召集包括內政部、選委會、陸委會還有監察院，政治獻金法大概有修30多條，會根據社會上對於政治獻金不同的想法，有沒有進步修改的空間持續努力，未來等行政院修法完成，會看狀況送到立法院。

針對外界質疑此次修法是幫民團「開後門」，劉世芳表示，既然要修法就沒有開後門的問題，按照現行規定，只有政黨可以收受政治獻金，政黨收受政治獻金是長年的，但政黨或政治團體能不能收受政治獻金，裡面牽涉到有沒有中資經過陸港澳，尤其是經過數位管道進來，這就是非法收取的部分，這些內政部跟監察院、行政院會做審慎考慮，如何修較好法律，完成政治獻金法修正草案。