拚戰大罷免 朱立倫提醒自家不分區立委「別鬧事」被綠操作

立法院明開議，國民黨今舉行立法實務研討會討論本會期優先法案。國民黨主席朱立倫在閉門會議中對藍委喊話，要有決心與綠營拚戰，不要怕大罷免威脅；他也意有所指表示，罷免戰開打，每名區域立委壓力都很大，提醒某些不分區立委「勿鬧事」，讓外界有見縫插針的機會。

國民黨立院黨團總召傅崐萁會後受訪時表示，今天的立法實務研討會達成共識，黨團將全力推動多項民生法案，也會非常團結面對賴清德總統與民進黨團總召柯建銘推動的大罷免，國民黨絕不怯戰，會奮戰到底，呼應朱立倫會中強調的「拚戰到底」。

據了解，朱立倫在閉門會議時提醒，民進黨用惡霸打壓、恐嚇在野力量，大罷免最終還是組織結構問題，區域立委現階段該做的是要繼續勤跑地方，讓基層與國民黨站在一起，他自己最近也勤跑地方行程，就是要顧好藍營基本盤。

朱立倫提到，智庫近期不斷在做各種民生議題民調，包括還稅於民、大罷免民意趨勢等民調，近日就會公布，其中，民眾最認同的仍是還稅於民，這也是國民黨要主攻的議題方向。

他也提到，大罷免潮以來，每個區域立委壓力都很大，但某些不分區立委卻只顧自己的感受，讓外界有機會製造藍營的負面新聞；因此，他要提醒沒有選舉的不分區立委「不要鬧事」，勿讓個人感受被綠營借機操作，國民黨要整體團結一致，決心與民進黨奮戰，別怕大罷免的威脅。