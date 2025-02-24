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內政部推罷免案可募款 王鴻薇贊成：避免偷跑、財源不清

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報資料照片

罷免遍地開花，期間宣傳或活動相關經費來源卻無法源依據，內政部將提修法，讓領銜人及被罷免人都可收受政治獻金。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示「贊成」，選舉對捐款及時程都有規定，但現在罷團偷跑，資金來源也不清，應規範讓罷免及被罷免者雙方權利義務平等，不能說側翼拿納稅人的錢再來做罷免。

現行「政治獻金法」對罷免活動能否收受政治獻金未有相關規範。內政部指出，現行法規規定，從事罷免活動的經費募集，應透過政黨始得為之。目前政治獻金法修正草案已報行政院審議，增列罷免案提議人的領銜人及被罷免人收受政治獻金機制。

「贊成。」王鴻薇表示，很多罷免團體都偷跑，這可能資金來源都有問題，像是之前青鳥「課金公媽」、「罷樑」團體帳目不清等，這本來就要有相關規範，像選舉都會有規定，什麼時間點可以開立帳戶、什麼能捐、什麼不能捐，不能說資金來源不清楚情況下，結果很多可能是民進黨側翼，用政府補助案來取得納稅人的錢，再來做罷免。

王鴻薇感嘆「現在也一個頭兩個大」，現在情況就是很亂，中選會都沒在管，彷彿進入無政府狀態，而她們被罷免人目前也不能成立政治獻金帳戶，那她們要做的文宣品等相關花費也只能另外找來源，其實不管是罷免方或被罷免方，權利義務應該都要一致才合理及公平。不過她也說，這次修法不可能趕上這一波罷免提案，且也避免說立委「自肥」，只希望這次建立制度後，未來不要有這種罷免亂象。

王鴻薇 罷免

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