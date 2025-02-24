快訊

對弈輸1子捐1萬美金！曹興誠遭爆1500萬欠30年 清大證實未收到

中壢運動公園區段徵收完工啟用 市長張善政宣布蓋桃園巨蛋

民調／5成6民眾認大罷免弊大於利 這三人遭指幕後推手

聽新聞
0:00 / 0:00

內政部提修法 增訂罷免領銜人及被罷免人可募款收政治獻金

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
罷免連署示意圖。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
罷免連署示意圖。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

罷免遍地開花，但現行「政治獻金法」對罷免活動能否收受政治獻金未有相關規範。內政部指出，現行法規規定，從事罷免活動的經費募集，應透過政黨始得為之。目前政治獻金法修正草案已報行政院審議，增列罷免案提議人的領銜人及被罷免人收受政治獻金機制。

內政部說明，政治獻金是指對從事競選活動或其他政治相關活動的個人或團體，無償提供動產或不動產、不相當對價給付、債務之免除或其他經濟利益；且得收受政治獻金者，以政黨及擬參選人為限，因此，從事罷免活動的經費募集，應透過政黨始得為之。

不過，如果罷免領銜人只是一般公民，就沒有辦法依據此法收受募款，過去多半委由協會協助，過去民進黨、民眾黨都有立委提案修法，主張賦予罷免團體可依法收受募款，內政部修法草案也在2020年將修法草案送進行政院。

針對進度，內政部說明，政治獻金法修正草案已增列罷免案提議人的領銜人及被罷免人均得收受政治獻金之機制，至於被罷免人、罷免案領銜人收受政治獻金期間，為罷免案領銜人向選舉委員會領取連署人名冊格式之日起，至罷免案投票日前一日止。簡言之，於第二階段連署方得收受政治獻金，但草案尚未經行政院審議通過，且須送立法院審查，待立法院審議結果後施行。

另外，內政部提及，雖然現行政治獻金法規定，政治團體也可收受政治獻金，但在2017年政黨法立法後，規定政治團體應於兩年內轉換為政黨，故目前已無政治團體；政治獻金法修正草案也配合刪除政治團體得收受政治獻金之規定。

內政部呼籲，社會各界進行的罷免活動應遵守政治獻金法相關規範，勿逕行收受政治獻金，以避免觸法受罰。

政治獻金 罷免

延伸閱讀

中央凍結地方5成補助款 侯友宜坦言「很緊張」絕不能凍

2024贏不多立委 「藍8綠4危險名單」最可能進入罷免二階

新北首案里長罷免案沒通過 市選委會：投票率76%

新北首遭里長罷免案沒過 里長感謝里民還公道

相關新聞

內政部提修法 增訂罷免領銜人及被罷免人可募款收政治獻金

大罷免遍地開花，但現行「政治獻金法」對罷免活動能否收受政治獻金未有相關規範。內政部指出，現行法規規定，從事罷免活動的經費...

民調／5成6民眾認大罷免弊大於利 這三人遭指幕後推手

大罷免如火如荼，「美麗島電子報」最新民調顯示，高達56.8%民眾認為弊大於利、32.2%利大於弊；針對誰是推動罷免在野陣...

綠營不憂曹興誠緋聞影響大罷免 如果是一群曹興誠呢？

上周政壇最熱議的話題，莫過曹興誠在2014、2015年的「小三照」被爆料。近年在綠營「抗中保台」戰場，曹興誠幾乎無役不與，此次大罷免，他還是罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人，加上其科技大老背景，一言一行，自然備受關注。對於此次事件是否影響「大罷免」，綠營多持樂觀態度，認為不至於有太多影響。平心而論，這個單一事件，確實對「大罷免浪潮」影響有限；但問題是，從年初以來，「罷免團體」和「挺罷網紅」爭議頻傳，曹興誠不是第一例，當然不會是最後一例。一旦多案累加，對於大罷免的影響，就很難說得準。

吳思瑤喊話藍委 怕罷免的話快面對總預算覆議案

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（24日）在中興大樓表示，國民黨口口聲聲要「拚民生」，希望他們說到做到，眼前的最佳題材就是...

大罷免來襲藍委定調基本盤對決 聲量王靠「走路」應對

大罷免襲來，幾乎所有國民黨區域立委被迫捲入這場風暴中，就算是縱橫沙場數十年的老將也不敢掉以輕心，更遑論是初登立法院的「新鮮人」，主要是因為罷免是一場沒有對手的戰爭，過往的選舉經驗是否還有效，成為許多國民黨立委心中最大的疑問。據掌握，不少立委在與其團隊討論後，將罷免定調為基本盤的對決，不論高聲量的老將藍委或新科立委，也都積極調整對策回防。...

冷眼集／大罷免戰 分裂綠營vs.團結藍白？

大罷免行動進入第二階段，藍營策略明確，組「打惡罷戰隊」同時鎖定指標戰區，白營則喊出「掃除綠衛兵」，全力反罷。相較藍白戰線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。