民調／5成6民眾認大罷免弊大於利 這三人遭指幕後推手

大罷免如火如荼，「美麗島電子報」最新民調顯示，高達56.8%民眾認為弊大於利、32.2%利大於弊；針對誰是推動罷免在野陣營的幕後推手，有23.9%指稱民間團體、23.1%賴總統或民進黨主席、16.4%民進黨立院黨團總召柯建銘，0.2％為行政院長卓榮泰。

中選會2月3日至19日收到64件罷免案，其中54案為立委罷免案，（部分案件的罷免對象同1人，或經由不予受理程序後重行送件者），1案為市縣長罷免案，9案市縣議員罷免案，全台逾6成5立委遭到罷免。

進一步分析，泛綠民眾逾半認為推動立委大罷免對台灣是利大於弊，其餘各群民眾則絕大多數明顯認為是對台灣弊大於利，尤其台北市與桃竹苗、或20至29歲與50至59歲、或專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等超過6成2持此看法。

針對誰是罷免在野陣營的推手，有23.9%民眾指稱民間團體、23.1%賴總統或民進黨主席、16.4%民進黨立院黨團總召柯建銘、0.2%行政院長卓榮泰，未明確回答的有36.4%。

檢視交叉分析，30至39歲、或國中學歷、或泛綠民眾等群約超過3成2認為是民間團體主要推動對在野陣營立委大罷免，而50至59歲、或專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群則超過3成2認為是賴總統主要推動對在野陣營立委的大罷免。

此外，不滿意賴總統或卓揆施政的民眾有4成4認為是賴總統主要推動對在野陣營立委的大罷免、2成4左右認為是民進黨立院黨團總召柯建銘。

本次民調由美麗島電子報進行調查，調查對象為全國年滿20歲民眾，調查時間為2月19日至21日，由訪員以電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功訪問1074人（住宅751人、行動323人），合併樣本在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為±3.0％。