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吳思瑤喊話藍委 怕罷免的話快面對總預算覆議案

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（24日）在中興大樓表示，國民黨口口聲聲要「拚民生」，希望他們說到做到，眼前的最佳題材就是中央政府總預算的覆議案，「怕罷免的話，趕快起義來歸」。

賴清德總統昨（23日）在總統官邸以烤肉宴請執政黨立委和行政院正副院長，在立院新會期開議前替黨團成員加油打氣，吳思瑤說，賴總統和民進黨立法院黨團總召柯建銘是昨天的靈魂人物，眾人圍著他們聊天交流，大家說說笑笑非常開心。

吳思瑤表示，新會期將至，國民黨人口口聲聲要拚民生，希望說到做到；眼前最佳題材就是總預算的覆議案，國民黨掀起的民怨來自於他們惡刪、惡砍及惡凍總預算。

據自由時報報導，行政院將於27日針對總預算提出覆議。

吳思瑤表示，覆議就是讓整個總預算重新審視的機會，也是國民黨立委挽救民意的最好機會，請國民黨立委若怕罷免，就起義來歸。

吳思瑤表示，罷免發起第一線必然是人民，這是人民的權利，政黨都不應當過當介入，更不應當主導。

此外，資深媒體人謝寒冰近日爆料聯電創辦人、罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠過去疑有中國大陸小三，曹興誠宣布，凡有人能向刑事局或調查局提供中共國安部在台陰謀活動線索，因而破獲中共國安部在台組織及領導幹部者，他願意提供1000萬元的獎金。

吳思瑤表示，中共介入台灣民主選舉可說劣跡斑斑，現在大罷免熱潮開始，中國再度想方設法暗助這些被罷免的國民黨人，抹黑或抹黃推動罷免的民間團體領銜人，這都不令人意外；她呼籲這些遭遇人格抹殺與暗黑攻擊的領銜人們要挺住，不要退卻。

罷免

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