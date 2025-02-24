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冷眼集／大罷免戰 分裂綠營vs.團結藍白？

聯合報／ 本報記者黃婉婷
截至2月19日，適用選罷法舊法的立委罷免案共有52件。圖為罷免團體前往中選會遞送罷免連署書。圖／本報資料照片
截至2月19日，適用選罷法舊法的立委罷免案共有52件。圖為罷免團體前往中選會遞送罷免連署書。圖／本報資料照片

罷免行動進入第二階段，藍營策略明確，組「打惡罷戰隊」同時鎖定指標戰區，白營則喊出「掃除綠衛兵」，全力反罷。相較藍白戰線集結，民進黨正規軍卻對全面迎戰與否有所保留，出現戰略分歧。大罷免到最後，會否變成分裂的綠營對上團結的藍白？下半年就會有答案。

截至二月十九日，適用選罷法舊法的立委罷免案共有五十二件，包括國民黨卅四位、加入國民黨團運作的無黨籍立委一位、民進黨十七位；若順利成案，投票時間將落在八月，但在此之前，民團須在六十天內完成十倍以上的連署，如何保溫成最大難題，也要視政黨資源如何助攻。

由於九成立委都遭提案罷免，國民黨反倒因此集結士氣，早早定調「以罷止罷」，要串連立法院、各地議會及社團，支持公民團體罷免綠營立委，團結反擊「惡罷」；民眾黨雖未明確定調，但早已透過「掃除綠衛兵」誓師大會試水溫，早有加入反罷免的態勢，頗有藍白聯手反罷意味。

反觀綠營內部，意見始終難以收斂。相較於主戰派，觀望派雖被迫上了罷免列車，但頂多擺出守勢，更有綠營人士示警，當前社會氛圍未及青鳥行動，能否延續熱度猶未可知，推估大罷免最終仍會走向「精準罷免」，畢竟挹注資源須有所本，評估哪些選區有望翻轉比較實際。

事到如今，大罷免不僅是政黨對決，更是團結與分裂的較量，究竟掀起大罷免浪潮的民進黨，是否會在無法統一戰略下遭到反噬，反陷綠營立委於危險中？還是有望翻轉國會生態？端看指標戰區的罷免成敗，以及朝野後續戰略擬定，而這也將牽動二○二六選舉氣勢。

公民團體 罷免 選罷法

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