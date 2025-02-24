星期評論／舊選罷法弊端 綠營演示中

趕在選罷新法上路前，64案罷免提議書送進中選會，卻是亂象頻傳。南部有綠委「不知情」被連署罷免、有罷綠委的連署人竟是往生者，皆欲鑽制度上漏洞挺進第二階段連署，民進黨政治人物深受其害卻拒絕修選罷法，難道不是扭曲民主的幫凶？

綠營推動「大罷免」行動如火如荼，要求罷免連署加嚴、須附身分證的新法20日生效了，在此之前送件的不溯及既往，可依原制度繼續進行，共有54件立委，國民黨就占34人，不過舊法的弊端，正由綠營演示中。

台南未見連署罷免站，民進黨立委林俊憲、王定宇卻遭突襲式送件，傳出林俊憲的連署書中有人冒名，無獨有偶，嘉義市選委會審查罷免綠委王美惠的連署書，抓出有連署人疑似已往生2年，另多個選區也有連署人遭冒名情況，若選務人員未細心把關，即可能順利闖關進入二階段。

罷免第1階段為提議，須被罷免人選舉區的1%選民簽署，這些冒用連署人的案例凸顯，有心人士只要「夠力」透過管道取得名冊、直接抄寫謄上，選民本人可能都不會知情；在選務人員這端，即便看到字跡相似，合理懷疑非本人所寫的連署，依法還要寄送書信查詢單，時效壓力之下，難以期待查證能做到滴水不漏。

花蓮縣政府人員日前到罷免連署人家中釐清是否為本人所寫罷免單，引發外界抨擊是「查水表」，中南部1名基層選務主管直言，針對審查連署書只能告誡同仁依法行政，內心實話為「不要自找麻煩」，否則嚴格把關每一張連署書除了耗時，綠營地方政府檢視藍營被罷免案、或反之亦然，如何找到行政裁量權的那把尺？

當利用抄名冊、替人連署等行徑成功闖關連署，民意被惡意操作，進一步恐造成選民誤判，民進黨立委親身經歷選罷法漏洞，還一味地反對修法，將放任危害人民參政的亂象橫行。