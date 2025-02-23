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南投濫權立委究責會 他曝游顥「挑釁求罷」怒轟白目

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台灣公民陣線、台灣經濟民主連合今在南投舉辦「內地濫權立委究責會」，立委游顥辦公室痛批是「找外地人來罵南投人」。記者賴香珊／攝影
台灣公民陣線、台灣經濟民主連合今在南投舉辦「內地濫權立委究責會」，立委游顥辦公室痛批是「找外地人來罵南投人」。記者賴香珊／攝影

台灣公民陣線、台灣經濟民主連合今在南投舉辦「內地濫權立委究責會」，痛批立委游顥馬文君是亂台濫權立委成為「傅崐萁們」，且有民眾上台指出，游顥找上議員陳玉鈴挑釁直嗆「何時要罷免他」，為此呼籲鄉親一起來達成游顥的願望。

立委游顥辦公室則反批該究責會是「找外地人來罵南投人」，質疑陳玉鈴利用縣議員資源聘用公費助理，專責罷免行動，作為罷游領銜人，還說不是民進黨主導？且不滿陳在台上稱，離場若出事就說是馬文君或游顥指使，根本教唆「民主碰瓷」。

「內地濫權立委究責會」今申請南投市路權，台灣公民陣線執委羅宜、經民連智庫研究員涂景亮及陳柏諺，痛批馬文君砍刪國造潛艦預算，游顥推動修法讓禁限水域去主權化，意圖配合中國灰色地帶作戰，是亂台濫權立委更成為「傅崐萁們」。

經民連召集人賴中強、公投盟榮譽總召蔡丁貴、台原青協會Savungaz及民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴及發言人陳紀衡，「去游」、「驅馬」罷團代表曾郁凱、林志政、葉宥豆等輪番開講，在台上痛訴藍白亂政，呼籲鄉親支持罷免濫權立委。

其中，林志政更提到，他在處理罷馬事務，與去游團體接觸，聊天時意外得知游顥在南投還沒啟動罷游時，游顥竟自己找上議員陳玉鈴挑釁詢問「何時要罷免他」，當議員面前開嗆討罷免，實在有夠白目，呼籲鄉親那就真讓他如願將他罷免掉。

對此，立委游顥辦公室主任陳妍馨則反批該究責會是「找外地人來罵南投人」，並質疑大罷免是由民進黨主導，陳玉鈴還當場教唆支持者「民主碰瓷」，毫無羞恥心。但現場不到30人，人氣慘澹，顯示南投民眾對罷免及脫序行為十分反感。

罷馬團體志工林志政上台表示，南投還沒啟動罷游時，游顥就自己找上議員陳玉鈴挑釁詢問「何時要罷免他」。圖／擷自「經濟民主連合」臉書直播
罷馬團體志工林志政上台表示，南投還沒啟動罷游時，游顥就自己找上議員陳玉鈴挑釁詢問「何時要罷免他」。圖／擷自「經濟民主連合」臉書直播
台灣公民陣線、台灣經濟民主連合今在南投舉辦「內地濫權立委究責會」，立委游顥辦公室痛批是「找外地人來罵南投人」。記者賴香珊／攝影
台灣公民陣線、台灣經濟民主連合今在南投舉辦「內地濫權立委究責會」，立委游顥辦公室痛批是「找外地人來罵南投人」。記者賴香珊／攝影
台灣公民陣線、台灣經濟民主連合今在南投舉辦「內地濫權立委究責會」，立委游顥辦公室痛批是「找外地人來罵南投人」。記者賴香珊／攝影
台灣公民陣線、台灣經濟民主連合今在南投舉辦「內地濫權立委究責會」，立委游顥辦公室痛批是「找外地人來罵南投人」。記者賴香珊／攝影

游顥 罷免 馬文君

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