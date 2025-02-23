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2024贏不多立委 「藍8綠4危險名單」最可能進入罷免二階

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
多個罷免團體前往中選會遞送罷免連署書。圖／本報資料照片
多個罷免團體前往中選會遞送罷免連署書。圖／本報資料照片

目前共有34位藍委、17位綠委遭提議第一階段罷免，但第二階段罷免需要連署書份數是第一階段的10倍，因此光是連署就不容易。不過，國民黨的李彥秀、葉元之、涂權吉、廖偉翔、林思銘、游顥、丁學忠、黃建賓；民進黨的吳思瑤、吳沛憶、張宏陸與陳俊宇因為2024年選舉時贏不多，加上藍綠若進入第二階段都會積極投入罷免連署，因此很可能成案。

二階連署門檻高

近來在民進黨立委柯建銘、沈伯洋等人的號召下，許多公民團體對國民黨區域立委發動大罷免第一階段連署，國民黨41位區域立委中，有34位的罷免案已經送到中選會；民進黨38位區域立委中，則有17位罷免案送到中選會。

罷免第一階段需要2024年該選區的選舉人總數1%提議，但到第二階段就需要10%，且僅有60天的連署時間，若加上資料造冊的天數可能只剩下40天，讓台灣民意基金會董事長游盈隆近日指出，就算51案都通過第一階段，能通過第二階段的頂多10分之1左右，也就是說5、6個立委，「這樣就不是大罷免」。

主要政黨尚未動員？

游盈隆分析，通過第二階段的難度是第一階段的10倍，除非主要政黨全面介入才有可能成功。但目前主要政黨只是虛張聲勢或故佈疑陣，讓一頭熱的民團和群衆急得像熱鍋上的螞蟻。

不過也有作家「漂浪島嶼」分析說，影響罷免因素有二，「第三勢力得票數」與「相差5000票左右」，在藍綠對罷的態勢下，2024年選舉時，非藍綠第三勢力的得票一旦集中到某一黨，就足以構成影響罷免的關鍵；當選者與第一落選者票數相差不多的話，容易受到現今支持度、厭惡度的影響，也比較容易罷免成功。

藍8綠4危險名單

以此標準來分析危險立委名單，再結合已經送到中選會的罷免名單，國民黨的李彥秀、葉元之、涂權吉、廖偉翔、林思銘、游顥、丁學忠、黃建賓；民進黨的吳思瑤、吳沛憶、張宏陸與陳俊宇等人，第二階段的罷免連署也很有機會通過。

另有偏綠的網路文章以「與第二名得票率差異」，分析罷免成功機率較高的國民黨立委，包括涂權吉、葉元之、丁學忠、游顥、邱若華、廖偉翔、魯明哲等人與第二名的差距都在3%以內。


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國民黨 民進黨 罷免

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