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罷免吳思瑤、吳沛憶 黃國昌力挺公民行動

聯合報／ 記者林佳彣楊正海李承穎／台北報導
民眾黨主席黃國昌昨出席「護民主 反威權」掃除綠衛兵誓師大會，他表示在萬華舉辦的護民主反威權行動中，參與的公民表達對民進黨一黨獨大的反對，強調台灣民主發展的必要性。記者葉信菉／攝影
民眾黨主席黃國昌昨出席「護民主 反威權」掃除綠衛兵誓師大會，他表示在萬華舉辦的護民主反威權行動中，參與的公民表達對民進黨一黨獨大的反對，強調台灣民主發展的必要性。記者葉信菉／攝影

民眾黨主席黃國昌昨號召志工在北市萬華區舉辦「掃除綠衛兵」反制綠營大罷免誓師大會。黃說，他是以公民身分參加，是否上升到黨的層次，要隨客觀情勢發展，會循黨內民主機制決定。國民黨樂見其成，表示只要目標一致，任何政黨都可以合作。

「護民主反威權」掃除綠衛兵誓師大會訴求「國政荒蕪、罷免雙吳」、「拒絕黨憶、反對造瑤」，要罷免民進黨立委吳思瑤吳沛憶，黃國昌受邀到場宣講。但有部分民眾在場邊抗議，多數是年長者，手比倒讚，大罵「黃國昌下台」、「垃圾黨」等；黃國昌請其他人用掌聲歡迎不同聲音的人。

黃國昌日前稱罷免雙吳是公民自主行動，民眾黨沒扮演角色；綠營批他「切割」。黃國昌昨回應，真正切割的是民進黨，綠營號召大罷免，行政院政務委員陳時中開始預告，民進黨立法院黨團總召柯建銘也說國民黨要倒了、民眾黨要散了，還要罷免立法院長韓國瑜，現在怎會有這麼可笑的說法？

「民進黨真是丟人現眼」，黃國昌說，民進黨不僅是雙標黨，還要把自己切割的事情硬套到別的政黨；台灣民主好不容易走過一黨獨大的戒嚴歲月，民進黨卻企圖一黨獨大走回頭路，台灣人清楚知道深化民主的重要性，他全力支持公民活動。

外界認為罷免雙吳是另類藍白合，民眾黨北市黨部主委、議員張志豪說，黨目前未決定支持任何一方，黃國昌近期曾與北市黨籍議員討論黨務，也未提及罷免議題。

民眾黨議員林珍羽表示，她不認為罷免需要政黨合作，民眾黨有主體性，黨內和支持者若有共識，可能就會朝那個方向前進。議員陳宥丞也指支持者對民進黨四處開花大罷免已開始反感，再搞下去確實可能投票罷免綠委。據了解，民眾黨現階段仍在觀望，但認為若投入會是關鍵的臨門一腳。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，罷免雙吳，只要目標一致，任何政黨都可以合作，若未來民眾黨要罷雙吳，舉辦活動邀請國民黨，可去「贊聲」，罷免吳沛憶第二階段連署至少要二萬三千人，國民黨希望民眾黨一起加入。

吳思瑤 吳沛憶 林珍羽 柯建銘 罷免 陳時中 韓國瑜 黃呂錦茹 黃國昌

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