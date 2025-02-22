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罷免宣講遇民眾比倒讚嗆「貪汙黨」 黃國昌：歡迎不同聲音

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今在萬華宣講罷免綠委，不少人在場邊大罵「下台」、「貪汙黨」、「不要臉」等語。記者林佳彣／攝影
民眾黨主席黃國昌今在萬華宣講罷免綠委，不少人在場邊大罵「下台」、「貪汙黨」、「不要臉」等語。記者林佳彣／攝影

罷免潮，公民自主發起「護民主 反威權」掃除綠衛兵誓師大會，今天吸引數百人聚集在萬華艋舺公園，響應罷免綠委吳沛憶、吳思瑤。民眾黨主席黃國昌到場宣講，一旁抗議群眾大罵「下台」、「貪汙黨」，黃則回應，用掌聲歡迎不同聲音的人。

黃國昌一上台宣講，不少民眾在場邊群起大聲抗議，多數都是年長者，情緒激動地不停手比倒讚，大罵「黃國昌下台」、「貪汙」、「貪汙黨」、「下台」、「毀憲亂政」、「不要臉」等語。

黃國昌則在台上回應，「大家不要激動，來到萬華龍山寺前面，可以充分感受到台灣民主的活力，因為我站在這邊講話的時候，我這邊應該有民進黨的支持者，不斷地喊著要我下台的口號，我們一起用最大的掌聲來謝謝、歡迎這些不同聲音的人。」

他說，民進黨現在在台灣灌輸的概念只有民進黨做主，民進黨慣用手段就是不斷地用假訊息告訴全台灣人民，任何監督民進黨、對執政黨民進黨提出挑戰的，就是中共同路人。他要告訴民進黨，台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的專利。

黃國昌表示，今天沒有發一個便當、沒有動員一台遊覽車載大家來這裡，因為我們是台灣人的主人，他也強調今天只是公開活動的第一場，相信接下來會有更多自主公民勇敢站出來。

今日活動由公民自主發起，在場高喊「國政荒蕪、罷免雙吳」、「拒絕黨憶、反對造瑤」，要大家以行動罷免吳沛憶、吳思瑤，不只黃國昌宣講，民眾黨立院黨團主任陳智菡、發言人吳怡萱等人也到助陣。

吳怡萱表示，今天是代表自己來，她是自主的公民、萬華的公民，並認為民進黨立委們從黨意、沒有民意，在賴清德總統主政下，行政、司法一把抓，還想要透過重新主導立法院席次，發動大罷免，破壞台灣的民主，直呼絕對不能姑息。 

若成功罷免吳沛憶，是否有可能投入補選？吳怡萱說，選舉目前不在她設定範圍裡，她本來目標就是準備2026年議員選戰，也強調議員選舉是實打實的雙手、雙腳靠自己。

今天公民自主發起「護民主 反威權」掃除綠衛兵誓師大會，民眾黨主席黃國昌受邀宣講，現場不少民眾抗議，比倒讚大罵「下台」。記者林佳彣／攝影
今天公民自主發起「護民主 反威權」掃除綠衛兵誓師大會，民眾黨主席黃國昌受邀宣講，現場不少民眾抗議，比倒讚大罵「下台」。記者林佳彣／攝影
大罷免潮，公民自主發起「護民主 反威權」掃除綠衛兵誓師大會，今天吸引數百人聚集在萬華艋舺公園，響應罷免綠委吳沛憶、吳思瑤，民眾黨主席黃國昌也到場。記者林佳彣／攝影
大罷免潮，公民自主發起「護民主 反威權」掃除綠衛兵誓師大會，今天吸引數百人聚集在萬華艋舺公園，響應罷免綠委吳沛憶、吳思瑤，民眾黨主席黃國昌也到場。記者林佳彣／攝影

罷免

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