罷免升級政黨層次？ 黃國昌：循黨內民主程序討論

外界關注民眾黨是否投入罷免活動，黨主席黃國昌今天受訪表示，是否升級到政黨的層次，要隨客觀情勢發展，民眾黨會循黨內民主程序討論。至於立委罷免案若最後過關是否會推人參加補選，黃國昌表示，現在說這太早。

公民團體今天下午在萬華龍山寺前艋舺公園廣場舉辦「護民主反威權，掃除綠衛兵」誓師大會，並點名罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶。黃國昌下午參與活動，於會前接受媒體訪問。

媒體詢問，罷免活動未來是否升級到政黨層次，甚至與國民黨合作。黃國昌表示，他今天是以公民身分參加這場誓師大會，很感謝有許多自主公民站出來，並對民進黨企圖把民主帶往回頭路表達不滿。

黃國昌指出，台灣走過戒嚴和一黨獨大的歲月，很清楚有必要深化台灣民主，因此絕對全力支持「護民主反威權」公民活動；至於媒體提到的政黨層次，則要隨客觀情勢發展，民眾黨會循黨內民主程序討論決定。

媒體詢問民眾黨是否招募其他縣市志工。黃國昌說，招募行動已經展開，志工團會自主召集其他地方行動，但先以台北市為主；以台北市而言，志工培訓尚未完成，還會有第2、3批志工培訓。

至於罷免案若最後過關，是否會在「雙吳」選區推人參加補選。黃國昌表示，現在講這個都還太早，「護民主、反威權」才是這場行動的重中之重。

媒體詢問，立法院25日開議，民眾黨團是否會讓行政院長卓榮泰上台施政報告。黃國昌表示，就按照議事程序進行。

談及行政院擬對114年度中央政府總預算提出覆議，以及監察院擬對總預算刪減提憲法訴訟等議題，黃國昌指出，民眾黨團對覆議案當然會投反對，至於監察院是自取其辱，每年花納稅人新台幣10億元以上金額，但監察院到底做了什麼事。

今天的誓師大會活動也出現嗆聲插曲。當黃國昌走上舞台宣傳車後，廣場另一頭的群眾不斷比出倒讚手勢，怒嗆黃國昌並高喊「下台」。

面對群眾的怒嗆，黃國昌面不改色表示，來到龍山寺可充分感受台灣民主的活力，也呼籲參與誓師大會的民眾別激動，反而要用最熱烈的掌聲，歡迎不同聲音的人。