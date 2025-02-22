「除瑜回收」身分被質疑 罷免陳乃瑜領銜人：我正港新店人

新店綠營議員陳乃瑜成為全台直轄市首位被罷免的綠營新北議員，但罷免領銜人曾濬被挖出曾是國民黨青工會文山區會員，也曾參選北市景美里長，遭質疑是黨工、也非新店人身分。曾濬今回應本報，他說，他從小在新店長大，僅其中不到一年在台北市景美工作。

曾濬表示，他從國小、國中到出社會，一直住新店也緊密連結，之前因工作短期居住在景美，但自始自終是新店人，對新店發展十分關心。也承認的確參與過國民黨青工會社團服務地方。

談及罷免陳乃瑜連署短期到達5千份過程，曾濬說，他主要透過親朋好友、地方長輩的支持，因此能迅速獲得足夠連署書，並未依賴網路或連署站。

曾濬也談及被罷免的藍營立委羅明才過去在新店的建設，認為羅明才長期為地方爭取資源，羅明才被罷免讓許多支持者感到錯愕。對比陳乃瑜，羅明才的貢獻更為明顯，而陳乃瑜則較多活躍於網路，在網路上批評立法院法案及配合民進黨製造煽動跟對立，在地方知名度較低，許多新店長輩甚至不認識她。

曾濬表示，新店長期以來以文教區為主，地方發展應該著重於實質建設，而非政治對立。他認為陳乃瑜從政以來未見她為地方爭取具體建設，反而多數時間黨意大於民意，配合民進黨政策未能為新店帶來明顯的發展。