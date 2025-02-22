快訊

經典賽／中華隊5:12首敗西班牙！網友揪1關鍵：分數完美複製

「姜草宇宙」再+1！韓劇《魔女》朴珍榮、盧正義睽違12年合作，《異能》原作者漫畫翻拍

林岱樺可能脫黨參選高雄市長？ 陳其邁說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

薦大法官時間短 許宇甄：故意提綠友友被否決 為罷免加溫

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

總統府昨日發布新聞稿，表示司法院大法官含院長、副院長缺額7人，對外廣徵優秀人才，時間至3月3日止。國民黨立委許宇甄今日質疑，各界推薦人選時間如此短，恐怕賴清德總統已有自己想要的人選，這場舉薦難道又是政治過場戲？還是要利用大法官審查作業，再次提名綠友友大法官，讓人選全數被否決，為賴清德推動全國大罷免架樓梯、搭舞台？

許宇甄批評，過去幾年，民進黨為了政黨私利，毫不節制的提名綠色大法官，讓憲法法庭成了一言堂，踐踏民意、霸凌民主，由單一政黨提名通過的大法官，已對憲政秩序產生莫大傷害，為導正亂象，立法院因而修改「憲法訴訟法」，讓民進黨不能再利用憲法法庭為自己擴權，制止台灣出現民主獨裁的憲政危機。

許宇甄認為，賴清德在去年7月中成立大法官提名審薦小組，結果推出來的人選因政治色彩濃厚，以及民進黨團自己砍殺，全數被立法院否決，提名審薦小組人選不先更換，以他們上次找人的眼光和能力，恐難找到超然公正的大法官人選，若賴清德真想為國人推薦出最好的大法官人選，應先撤換提名審薦小組，才有機會為國舉薦公正、獨立、超然的人才擔任大法官。

許宇甄推估，從目前推薦及未來立法院審查作業時間推估來看，若總統府在3月底將新人選送到立法院進行同意權審查，立法院需要排定公聽會、審查會、公布審查報告、記名投票表決，整個流程走完至少需要一個月，若提名人選又是綠友友，被否決是必然，剛好接近民進黨推動大罷免二階段連署作業最後關鍵時刻。

許宇甄強調，新提名的大法官人選應具備超然公正立場，還要具備獨立和中立的性質，不受外界指揮，不偏頗某方，並勇於為捍衛憲法精神而戰，才能公平執行審判，才能端正過往亂象，重塑憲法法庭形象。若提名人選依舊是政治掛帥、濫竽充數，審查時一個都不會通過。

許宇甄呼籲，賴清德萬不可為了配合大罷免，故意提出具高度爭議的大法官人選，或是又提名綠友友大法官，請認真為國舉才，提名具獨立性且公正嚴明的大法官，讓大法官重獲國人信賴。

大法官 憲法法庭 罷免 許宇甄 賴清德

延伸閱讀

歷經7次修憲 黃國昌：賴清德召開院際協調根本一場笑話

占GDP3%要8千億 許宇甄：改善兩岸關係 才能降低軍費支出

國民黨推超收普發現金1萬 許宇甄：不讓綠友友腦滿腸肥

立院今表決選罷法覆議案 許宇甄：若被否決卓榮泰立即下台

相關新聞

正規軍猶豫、側翼頻翻車 綠估大罷免恐成精準「手術刀戰」

綠營發起大罷免國民黨立委，將進入第二階段連署。民進黨人士表示，經過第一階段連署戰，已成功讓大罷免列車啟動，但當前社會氛圍...

薦大法官時間短 許宇甄：故意提綠友友被否決 為罷免加溫

總統府昨日發布新聞稿，表示司法院大法官含院長、副院長缺額7人，對外廣徵優秀人才，時間至3月3日止。國民黨立委許宇甄今日質...

最迷你的罷免案 新北市瑞芳碩仁里長罷免投票 選舉人數百餘人

新北市瑞芳區碩仁里第四屆里長林富萬罷免投票案，今天在猴硐市民活動中心投票，選舉人數僅百餘人，里民陸續零星投票，堪稱「最迷...

大罷免延燒首名新北議員 陳乃瑜質疑「除瑜回收」領銜人非新店人

全台大罷免行動延燒到地方議員，在新店藍營立委羅明才被發起「拔羅波」行動後，昨罷免新店綠營議員陳乃瑜的粉專「除瑜回收｜罷免...

瑞芳碩仁里長罷免案今登場 選委會：新北第1案

大罷免潮來襲，除了藍綠民代外，位於新北市瑞芳區的碩仁里長林富萬罷免案今天舉行投票，從上午8點到下午4點，投票人數共136...

黃國昌何時下「罷免軍令」？黨內：最後會是臨門一腳關鍵

民眾黨新任黨主席黃國昌2月19日就任，今天下午首度參加民團發起綠委吳思瑤、吳沛憶的罷免行動，後續是否發出「罷免軍令」，甚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。