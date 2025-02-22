薦大法官時間短 許宇甄：故意提綠友友被否決 為罷免加溫

總統府昨日發布新聞稿，表示司法院大法官含院長、副院長缺額7人，對外廣徵優秀人才，時間至3月3日止。國民黨立委許宇甄今日質疑，各界推薦人選時間如此短，恐怕賴清德總統已有自己想要的人選，這場舉薦難道又是政治過場戲？還是要利用大法官審查作業，再次提名綠友友大法官，讓人選全數被否決，為賴清德推動全國大罷免架樓梯、搭舞台？

許宇甄批評，過去幾年，民進黨為了政黨私利，毫不節制的提名綠色大法官，讓憲法法庭成了一言堂，踐踏民意、霸凌民主，由單一政黨提名通過的大法官，已對憲政秩序產生莫大傷害，為導正亂象，立法院因而修改「憲法訴訟法」，讓民進黨不能再利用憲法法庭為自己擴權，制止台灣出現民主獨裁的憲政危機。

許宇甄認為，賴清德在去年7月中成立大法官提名審薦小組，結果推出來的人選因政治色彩濃厚，以及民進黨團自己砍殺，全數被立法院否決，提名審薦小組人選不先更換，以他們上次找人的眼光和能力，恐難找到超然公正的大法官人選，若賴清德真想為國人推薦出最好的大法官人選，應先撤換提名審薦小組，才有機會為國舉薦公正、獨立、超然的人才擔任大法官。

許宇甄推估，從目前推薦及未來立法院審查作業時間推估來看，若總統府在3月底將新人選送到立法院進行同意權審查，立法院需要排定公聽會、審查會、公布審查報告、記名投票表決，整個流程走完至少需要一個月，若提名人選又是綠友友，被否決是必然，剛好接近民進黨推動大罷免二階段連署作業最後關鍵時刻。

許宇甄強調，新提名的大法官人選應具備超然公正立場，還要具備獨立和中立的性質，不受外界指揮，不偏頗某方，並勇於為捍衛憲法精神而戰，才能公平執行審判，才能端正過往亂象，重塑憲法法庭形象。若提名人選依舊是政治掛帥、濫竽充數，審查時一個都不會通過。

許宇甄呼籲，賴清德萬不可為了配合大罷免，故意提出具高度爭議的大法官人選，或是又提名綠友友大法官，請認真為國舉才，提名具獨立性且公正嚴明的大法官，讓大法官重獲國人信賴。