快訊

經典賽／中華隊5:12首敗西班牙！網友揪1關鍵：分數完美複製

「姜草宇宙」再+1！韓劇《魔女》朴珍榮、盧正義睽違12年合作，《異能》原作者漫畫翻拍

林岱樺可能脫黨參選高雄市長？ 陳其邁說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

正規軍猶豫、側翼頻翻車 綠估大罷免恐成精準「手術刀戰」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）高喊，大罷免、大民意、大成功，但綠委認為，全面性大罷免並不切實際，應會走向精準式鎖定罷免戰。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）高喊，大罷免、大民意、大成功，但綠委認為，全面性大罷免並不切實際，應會走向精準式鎖定罷免戰。圖／聯合報系資料照片

綠營發起大罷免國民黨立委，將進入第二階段連署。民進黨人士表示，經過第一階段連署戰，已成功讓大罷免列車啟動，但當前社會氛圍仍不足以支撐過多的罷免戰場，加上側翼、領銜人頻翻車，多少造成衝擊。評估未來將往雷聲大雨點小方向發展，從全面大罷免轉變為如同手術刀般的精準鎖定罷免。

一位民進黨立委指出，大罷免列車已經啟動是個明確事實，他雖然對此戰略仍有疑義，但現在已無「不上車」選項，勢必只能跟著往前衝；接下來就是評估，個別選區罷免成功、補選逆轉的勝率問題。

該綠委說，就他所知，不少身在藍大於綠選區的綠營議員民代，都明白要罷免成功幾乎不可能，並沒有拿出資源相挺，美其名是「民進黨要站在第二線，不能主導公民自發性行動」，實際上就是將資源保留到2026年地方選舉戰場，做更有效運用；換言之，他同意全面大罷免並不切實際的看法。

綠營人士表示，民進黨民代們「綠營正規軍」各有各的想法，大罷免要走得下去，關鍵是側翼、親綠公民團體能激起多大的社會共鳴；但近日包括史書華、曹興誠等罷免領銜人，都陷入爭議、醜聞事件，相當程度削弱了大罷免正當性，當前社會對大罷免共鳴程度，不用類比到太陽花學運，可能連青鳥行動時的號召力都還沒達到，第二階段連署門檻更高，只會更艱辛。

該人士指出，有鑒於全面大罷免已不切實際，罷免團體已有初步沙盤推演，擬進入第二階段連署後，口號仍不變，一樣喊出要全面大罷免，衝高連署數量；但實際戰場勢必收斂，轉為精準打擊，訴求是就算雷聲大雨點小，精準落下的手術刀仍對國民黨立委造成強大壓力。

側翼 公民團體 民進黨 罷免

延伸閱讀

港澳支部被指遭共滲透 國民黨：陳柏惟應憂曹興誠、閩南狼

認了私密照 曹興誠又脫口：把我大陸女友挖出來

曹興誠再嗆辯論 徐巧芯酸：急啦？中選會主辦一定講好講滿

被楊蕙如批「噁心、垃圾」曹興誠出席論壇不回應

相關新聞

正規軍猶豫、側翼頻翻車 綠估大罷免恐成精準「手術刀戰」

綠營發起大罷免國民黨立委，將進入第二階段連署。民進黨人士表示，經過第一階段連署戰，已成功讓大罷免列車啟動，但當前社會氛圍...

薦大法官時間短 許宇甄：故意提綠友友被否決 為罷免加溫

總統府昨日發布新聞稿，表示司法院大法官含院長、副院長缺額7人，對外廣徵優秀人才，時間至3月3日止。國民黨立委許宇甄今日質...

最迷你的罷免案 新北市瑞芳碩仁里長罷免投票 選舉人數百餘人

新北市瑞芳區碩仁里第四屆里長林富萬罷免投票案，今天在猴硐市民活動中心投票，選舉人數僅百餘人，里民陸續零星投票，堪稱「最迷...

大罷免延燒首名新北議員 陳乃瑜質疑「除瑜回收」領銜人非新店人

全台大罷免行動延燒到地方議員，在新店藍營立委羅明才被發起「拔羅波」行動後，昨罷免新店綠營議員陳乃瑜的粉專「除瑜回收｜罷免...

瑞芳碩仁里長罷免案今登場 選委會：新北第1案

大罷免潮來襲，除了藍綠民代外，位於新北市瑞芳區的碩仁里長林富萬罷免案今天舉行投票，從上午8點到下午4點，投票人數共136...

黃國昌何時下「罷免軍令」？黨內：最後會是臨門一腳關鍵

民眾黨新任黨主席黃國昌2月19日就任，今天下午首度參加民團發起綠委吳思瑤、吳沛憶的罷免行動，後續是否發出「罷免軍令」，甚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。