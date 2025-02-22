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最迷你的罷免案 新北市瑞芳碩仁里長罷免投票 選舉人數百餘人

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市瑞芳碩仁里長罷免案今天投票，選舉人數僅百餘人。記者游明煌／攝影
新北市瑞芳碩仁里長罷免案今天投票，選舉人數僅百餘人。記者游明煌／攝影

新北市瑞芳區碩仁里第四屆里長林富萬罷免投票案，今天在猴硐市民活動中心投票，選舉人數僅百餘人，里民陸續零星投票，堪稱「最迷你」的罷免案，罷免的對象是連任多屆的現任里長林富萬。

里長罷免案投開票所設在猴硐市民活動中心，一早就有里民前來投票，選務人員審核里民證件，瑞芳分局員警維持秩序，雖有下雨，仍見零星里長陸續投票。

新北市選委會表示，碩仁里第四屆選舉人總數139人，依選舉罷免法規定，里長罷免案之成立，應有原選舉區選舉人總數10%以上的選舉人連署，罷免案成立的連署人數應達14人。蘇莉萍領銜人提出的罷免案，連署人數共24人，依法刪除0人，符合規定人數有24人，因超過法定人數，因此宣告罷免案成立。

蘇莉萍在罷免理由書表示，碩仁里隨著礦業的消亡，里長多數已遷往其他地區謀生，現今里民約140人，但實際居住不到40人，指林富萬多次當選，主要依賴長期居住他鄉的里民，非真正代表碩仁里現居住者的民意，無法真實反映現居住里民需求及聲音。

蘇並指林富萬主辦的里民活動只針對樁腳、公共服務不力、偏私待人，尤其在供水出問題時，未幫忙解決態度不佳，損害里長作為公共服務的職責，里長期間未展現應有的服務精神與公正態度，因此提出罷免，希望選出一位能代表碩仁里全體居民的新里長。

林富萬在答辯書指出，碩仁里昔日以礦業謀生，過往歷經多次風災肆虐如孤島，經他爭取地方資源挹注建設，才恢復原有生態樣貌，獲得居民及遊客讚賞及擁戴才得以連任里長。針對活動，林說，年度里民活動他都親自宣導，並委請各鄰長宣導，也公開貼在公告欄。

林富萬在答辯書強調，里內無自來水供應設置，長年來仰賴人工深入深山引水供應，但常因洪信汛沖毀，他向瑞芳區公所爭取300萬重設簡易引水設備解決里民用水，他還提出多項碩仁里建設成績，認為他當里長爭取建設的成績，有目共睹。

新北市瑞芳碩仁里長罷免案今天投票，選舉人數僅百餘人。記者游明煌／攝影
新北市瑞芳碩仁里長罷免案今天投票，選舉人數僅百餘人。記者游明煌／攝影

瑞芳 罷免

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