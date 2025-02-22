聽新聞
0:00 / 0:00
大罷免延燒首名新北議員 陳乃瑜質疑「除瑜回收」領銜人非新店人
全台大罷免行動延燒到地方議員，在新店藍營立委羅明才被發起「拔羅波」行動後，昨罷免新店綠營議員陳乃瑜的粉專「除瑜回收｜罷免陳乃瑜」領銜人曾濬在臉書表示罷免一階已送件，二階要達3萬連署目標，陳乃瑜質疑曾濬不是新店人，致電曾濬則無人回應。
目前全台已有部分議員被開始罷免，陳乃瑜成為新北第一個被罷免的目標。罷免陳乃瑜粉專「除瑜回收｜罷免陳乃瑜」領銜人曾濬昨在粉專表示自己是土生土長新店人，在地聽到很多聲音，都說陳乃瑜議員任內只上媒體做秀無作為，平常都看不見人，甚至聽從政黨命令協助惡罷，破壞新北和新店和諧生態，激化民眾對立情緒，實不足於再受人民信任。在第一階段成功通過後，第二階段要達到連署三萬份的目標。
陳乃瑜今表示，曾濬這個人不知從哪裡來、地方上也沒聽過，有個同名同姓的過去參選里長資料，顯示曾濬是台北市人，自己也沒有在新店看到罷免連署站，臉書粉專昨晚只有13個人追蹤，卻可以連署5千份，不禁令人質疑真實性。表示自己經常出現新店各地點，對方非新店人當然沒在新店看過自己，對於罷免行動感到非常氣憤。
藍營人士表示不確定罷免陳乃瑜領銜人曾濬的真實身分，記者嘗試撥打曾濬的手機，但多次皆無人接聽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言