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瑞芳碩仁里長罷免案今登場 選委會：新北第1案

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市瑞芳區的碩仁里長林富萬罷免案今天舉行投票，從早上8點到下午4點，投票人數共136人，新北市選委會表示，是新北第1案里長罷免案。圖／新北市選委會提供
新北市瑞芳區的碩仁里長林富萬罷免案今天舉行投票，從早上8點到下午4點，投票人數共136人，新北市選委會表示，是新北第1案里長罷免案。圖／新北市選委會提供

罷免潮來襲，除了藍綠民代外，位於新北市瑞芳區的碩仁里長林富萬罷免案今天舉行投票，從上午8點到下午4點，投票人數共136人，新北市選委會表示，這案確實是新北第1案里長罷免案。

依據新北選委會公告內容，林富萬罷免案於今年1月8日成立，連署人數24人，達法定規定，依法成立罷免案。

根據罷免領銜人蘇莉萍提出書面內容指出，認為林富萬缺乏實際民意基礎，多次當選都不是代表當地居住者民意；且里民活動只針對樁腳，排擠他人；對於非樁腳里民請求，尤其供水問題，不但不幫忙還態度惡劣；還透過樁腳跟里民要錢，用各種理由施壓；若碰到失竊等案件，拒絕提供監視器影像協助阻礙調查等。

林富萬表示，碩仁里昔日以礦業謀生，大部份是世代延襲的居民同學、髮小、親戚為主，況且過往二、三十年間歷經多次風災肆虐如孤島般，經他爭取地方政府資源挹注建設，恢復原有生態樣貌，得以讓居民安身立命，獲得居民、遊客讚賞與擁載民意，得以連任持續為里民服務。

新北選委會提醒投票人，依公職人員選舉罷免法第64條、89條規定，罷免票簽名、蓋章、按指印、加入任何文字或符號皆屬無效票，勿於罷免票上用印章圈蓋或「按指印」，以免造成無效票。另依同法第65條第3項規定，除執行公務外，任何人不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所；但已關閉電源之行動裝置，不在此限。

樁腳 瑞芳 罷免

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