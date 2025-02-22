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黃國昌何時下「罷免軍令」？黨內：最後會是臨門一腳關鍵

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天下午將參加民團發起綠委吳思瑤、吳沛憶的罷免行動，北市議員林珍羽（左）、張志豪（中）、陳宥丞（右）則未受邀出席。本報系資料照。
民眾黨主席黃國昌今天下午將參加民團發起綠委吳思瑤、吳沛憶的罷免行動，北市議員林珍羽（左）、張志豪（中）、陳宥丞（右）則未受邀出席。本報系資料照。

民眾黨新任黨主席黃國昌2月19日就任，今天下午首度參加民團發起綠委吳思瑤、吳沛憶的罷免行動，後續是否發出「罷免軍令」，甚至藍白合罷免與否受矚。黨內認為，黃國昌還未下令，但以民眾黨目前量能，最後將會是罷免「臨門一腳」的關鍵指標。

公民自主發起「護民主反威權」掃除綠衛兵誓師大會，下午在艋舺公園登場，將提出「國政荒蕪、罷免雙吳」的主張，黃國昌也受邀到場宣講，與在場公民一起用行動「拒絕黨憶、反對造瑤」。

民眾黨北市黨部主委、議員張志豪說，今日沒獲邀出席雙吳罷免行動，自己因行程滿檔也不會到場。主席選舉剛結束，黨內事務滿多，大家都在全力協助前主席柯文哲爸爸後事等；民眾黨目前對於罷免議題未有太多著墨，也沒聽說藍白合作與否的消息，如同黃國昌所講，民眾黨不會缺席，也因非黨主動發起，就看未來與公民團體如何連結。

張志豪提到，近日與黃國昌有聯繫，他與北市議員針對黨務、北市黨團有無需要合作之處，多有討論，但沒有提及罷免相關議題。

議員林珍羽表示，罷免本是公民自主權利，既然有人發起，外界就會去關注與審視被點名者有無在地貢獻。她不認為罷免需要政黨之間合作，民眾黨有其政黨主體性，一直以來都是站在民眾立場去倡議任何民眾在乎的議題，在此次罷免議題有什麼角色，可以觀察今天主席黃國昌到場倡議內容，黨內和支持者若有共識，可能就會朝那個方向前進。

對於藍白是否合作罷免雙吳，議員陳宥丞直言目前黨中央沒有任何指示跟消息。民眾黨還是要走出自己的主體性，不應該成為幫忙國民黨去罷免誰，但是民眾黨如果真的要發動罷免，也是支持者希望或要求才會去做，一切回歸支持者，而不是國民黨。

陳宥丞指出，罷免潮一開始，民眾黨支持者的意象是比較無感，直到現在，他們對於民進黨四處開花大罷免會開始反感，如果再搞下去，支持者會不斷被挑起出門投票罷免綠委的情感，這是有可能的。

黨內人士認為，要看國民黨有沒有決心罷免到底，民眾黨在雙吳第一、二階段的發揮空間不大，黨內現階段仍在觀望，但以民眾黨目前量能，將會是臨門一腳的關鍵指標。

國民黨 民眾黨 罷免 藍白合 黃國昌

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