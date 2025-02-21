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罷免立委王美惠連署人出現往生者 嘉市選委會揪出造假

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
罷免立委王美惠連署人有往生老婦人， 嘉市選委會法眼揪出造假原因。記者魯永明／攝影
罷免立委王美惠連署人有往生老婦人， 嘉市選委會法眼揪出造假原因。記者魯永明／攝影

提議罷免嘉市立委王美惠一階連署書，今天傳出有連署者是過世80多歲老婦人，王美惠服務處協助委託律師陪同過世老婦人丈夫，上午到嘉義地檢署提告，冒死人名義連署造假會露餡，主因是市選委會審核，發現死亡老婦人的簽名筆跡有力，直覺有異，依規定發確認函給家人，查出冒名造假連署案。

市選委會副總幹事楊俊銘說，一階罷免提議連署名冊，在新修正的「公職人員選舉罷免法」公布實施前，依舊法審查連署名冊，依新法規定，利用他人個資，未經同意偽造、假冒提議、連署者，可處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

楊俊銘表示，王美惠被提罷免第1階段提議連署書，14日由中選會送到市選委會，依規定市選委會須在20日內、3月5日前，完成資格查核送中選會，由中選會查核份數，若份數不夠會請連署領銜人、備補領銜人補份數，審核通過後，才能進入第2階段連署。

審核期間選委會同步向戶政機關、銓敘部等機關，進行連署者身分查核，有軍人、公教人員身分，依法不能連署罷免，冒名80多歲老婦人連署，依規定發出確認函核對，不符規定連署書將刪除。第1階段送交罷免提議書2502份，通過門檻須2159份，審核完成交中選會核對公布，通過一階，再進入第2階段連署須2萬1587份。

罷免

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