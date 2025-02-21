國民黨民調／56％贊成「立即停止大罷免」 半數民眾認為總統該負責

國民黨今天公布最新民調，有將近6成的民眾預期大罷免不會通過，且有高達56％的民眾支持立即停止大罷免；另也有過半數民眾認為，賴清德總統應該對大罷免負起最大的責任。國民黨強調，民進黨聲稱大罷免是民意所趨，但迄今僅有5％的民眾知道罷免並真正參與，顯示民進黨推動罷免毫無民意支持，也呼籲賴總統出來面對真正的民意。

國民黨今天舉行記者會公布最新民調，在是否支持停止大罷免部分，56%支持、32%不支持；另有53%的受訪者認為賴清德應該喊停大罷免、30%認為是民進黨立院黨團總召柯建銘、行政院長卓榮泰則有17%。至於民眾是否認為罷免會成功，3%一定會、10%應該會、40%應該不會、18%一定不會、29%無反應。

國民黨發言人楊智伃表示，民進黨口口聲聲說大罷免是民意所趨，但民調卻顯示罷免的參與度極低，僅有5％受訪者「知道且參與連署」，知道但沒有參加連署的高達30%，不知道罷免連署的高達65％，代表絕大多數民眾根本不知道、不參與罷免，顯示大罷免到底並非民意的選擇，而是民進黨為了政治鬥爭而啟動。

楊智伃提到，民進黨台北市議員昨天聲稱台北市府查水表，還要成立反查水表專線，但真相是台北市府面對檢舉陳情，都必須依法依規辦理，接受檢舉後更不能違反個資法查檢舉人是誰，請民進黨不要為了惡罷而抹黑基層公務員，把台北市的公平法紀還給市民。

新北市議員江怡臻指出，反對罷免已經是全民的共識，為何還要燒12億人民納稅錢來搞罷免？這12億可能要從行政院第二預備金來出，這是要救災急難的支出，難道要把人民的救命錢變成民進黨政治鬥爭的提款機？乾脆來民主AA制，民進黨既然要推動惡意大罷免，就應該賴清德、柯建銘自己出錢。

台北市議員柳采葳說，民進黨搞惡罷，還由爭議人物曹興誠擔任罷免領銜人，曹興誠在參加哈利法克斯國際安全論壇時，大家在談國際事務，曹興誠竟然台上發言大談大罷免，且賴清德還坐在下面，代表賴清德同意惡意的大罷免，也讓世界看到台灣的執政黨惡意操作民主。

台北市議員鍾沛君表示，民進黨躲在公民團體身後，拿公民團體來當遮羞布，敬告這些公民團體不要再自甘墮落幫民進黨擦脂抹粉，民眾眼睛其實看得很清楚。她提到，這份民調受訪者中，支持民進黨的民眾多於國民黨，顯示民調數字客觀，請民進黨不要扯機構效應，應該誠實面對民意。

這次民調是由國民黨委託十方民調公司執行，有效樣本數1070份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3％。調查時間為2月15日至19日。