快訊

批網軍大罷免添柴火 傅崐萁：賴清德想罷掉韓國瑜「收回立法院」

不到60歲中風成植物人 竟是「1謠言」害的？控制血壓這些事不可不知

台灣前20富豪都有？家族辦公室怎運作 外銀揭神秘面紗

力挺藍委 侯友宜感謝立委修財劃法為新北爭取預算

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜力挺藍委。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜力挺藍委。記者葉德正／攝影

全台掀起大罷免潮，新北市藍營立委都遭到民團發起罷免連署，新北市長侯友宜今天出席新北市議會國民黨團幹部交接，點名今天到場的國民黨立委廖先翔、葉元之，感謝他們和許多支持財政收支劃分法的委員奮戰，改變了20多年對新北市不公平的制度，邀所有與會人員給兩人熱烈掌聲。

侯友宜致詞時表示，今年財劃法通過後，帳面上雖有374億元，但新北到底能夠補助多少錢，中央會不會從補助款扣除，還是要等錢下來才能知道真正的數目。

但他要永遠感恩廖先翔、葉元之立委，還有很多支持財劃法修正的立委們，願意站出來為新北市20幾年來蒙受的不公平站出來發聲，「這是很不簡單的事情」。

侯友宜說，在劃分過程有不一樣聲音與想法，都能接受，對新北市而言，增加這些錢，市府一定會好好用在新北市民上、用在最基礎建設，這也是里長們的聲音，新北需要基礎建設做得更到位、建設更快速，社會福利加碼以利在通貨膨脹下，照顧更多弱勢，一定特別掌聲謝謝這兩位出席立委，奮戰不已。

侯友宜說，他也拜託在座議員多多支持今年編列的預算，嚴格把關，民脂民膏都會用在刀口上，絕對不浪費，市府會把預算用得更到位加速新北建設。

侯友宜說，新北市府還有很多做得還不夠，他會秉承一天當兩天用，努力做事，仰賴議長、副議長與三黨總召與所有議員支持，侯友宜在任一天絕對永不放棄、努力不懈。

侯友宜 罷免

延伸閱讀

影／侯友宜議會參加書記長交接 民代率3百群眾抗議板殯擴建

三峽長福立體停車場設211車位 盼解決老街停車亂象

鶯歌生命紀念館可容納5萬櫃位 預計117年啟用

影／「每次颱風我都剉咧等」 侯友宜三峽行動治理：山區里長不好幹

相關新聞

國民黨民調／56％贊成「立即停止大罷免」 半數民眾認為總統該負責

國民黨今天公布最新民調，有將近6成的民眾預期大罷免不會通過，且有高達56％的民眾支持立即停止大罷免；另也有過半數民眾認為...

全台罷免潮 連勝文：民進黨權力爭奪就像文革一樣

全台罷免潮，國民黨副主席連勝文今天出席新北市議會國民黨團幹部交接時表示，接下來的一年一定是非常辛苦的一年，為配合民進黨權...

批網軍大罷免添柴火 傅崐萁：賴清德想罷掉韓國瑜「收回立法院」

綠營猛攻國民黨立法院黨團總召傅崐萁赴香港，傅崐萁今表示，「賴清德總統你心裡想的就是大罷免」，所有大罷免，劍指就是五院院長...

嘉義傳罷免連署書出現亡婦名 夫：人死還被汙辱

嘉義市80歲王姓男子今天在律師陪同下到嘉義地檢署按鈴提告偽造文書、違反個人資料保護法，因為他已過逝太太的名字竟然出現在罷...

嘉義市罷免案連署驚見往生者 王美惠：對民主制度的踐踏

嘉義市罷免連署案，連署名單中竟出現往生者成為連署人並簽名。立法委員王美惠表示，非常遺憾嘉義市也發生偽造事件，讓民主聖地蒙...

力挺藍委 侯友宜感謝立委修財劃法為新北爭取預算

全台掀起大罷免潮，新北市藍營立委都遭到民團發起罷免連署，新北市長侯友宜今天出席新北市議會國民黨團幹部交接，點名今天到場的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。