力挺藍委 侯友宜感謝立委修財劃法為新北爭取預算

全台掀起大罷免潮，新北市藍營立委都遭到民團發起罷免連署，新北市長侯友宜今天出席新北市議會國民黨團幹部交接，點名今天到場的國民黨立委廖先翔、葉元之，感謝他們和許多支持財政收支劃分法的委員奮戰，改變了20多年對新北市不公平的制度，邀所有與會人員給兩人熱烈掌聲。

侯友宜致詞時表示，今年財劃法通過後，帳面上雖有374億元，但新北到底能夠補助多少錢，中央會不會從補助款扣除，還是要等錢下來才能知道真正的數目。

但他要永遠感恩廖先翔、葉元之立委，還有很多支持財劃法修正的立委們，願意站出來為新北市20幾年來蒙受的不公平站出來發聲，「這是很不簡單的事情」。

侯友宜說，在劃分過程有不一樣聲音與想法，都能接受，對新北市而言，增加這些錢，市府一定會好好用在新北市民上、用在最基礎建設，這也是里長們的聲音，新北需要基礎建設做得更到位、建設更快速，社會福利加碼以利在通貨膨脹下，照顧更多弱勢，一定特別掌聲謝謝這兩位出席立委，奮戰不已。

侯友宜說，他也拜託在座議員多多支持今年編列的預算，嚴格把關，民脂民膏都會用在刀口上，絕對不浪費，市府會把預算用得更到位加速新北建設。

侯友宜說，新北市府還有很多做得還不夠，他會秉承一天當兩天用，努力做事，仰賴議長、副議長與三黨總召與所有議員支持，侯友宜在任一天絕對永不放棄、努力不懈。