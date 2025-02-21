嘉義市罷免案連署驚見往生者 王美惠：對民主制度的踐踏

嘉義市罷免連署案，連署名單中竟出現往生者成為連署人並簽名。立法委員王美惠表示，非常遺憾嘉義市也發生偽造事件，讓民主聖地蒙羞，這不僅是對民主制度的踐踏，更是不可容忍的違法行為，必須依法杜絕。

王美惠說，嘉義市民王先生的太太已於2022年10月身故，卻在今年2月收到中選會查證書，詢問亡妻是否參加罷免連署。偽造往生者連署，實在是很卑劣的手法。今天家屬也在律師的陪同下到嘉義市地檢署提出告訴。

王美惠重申，透過虛假連署或造假手段來操弄罷免程序，這不僅是對民主制度的踐踏，更是不可容忍的違法行為，必須依法杜絕。

依據選罷法規定，選舉委員會肩負法定責任，必須依程序嚴格審查。王美惠表示，死人連署應該直接刪除，中選會還寄查核書，難道要往生者「回應查核」？這樣的程序及查核方式有待商榷。但是還是相信中選會，會依法嚴審每一件罷免連署案，確保連署書的正確及公正性，讓民主制度得以健全運作。