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嘉義市罷免案連署驚見往生者 王美惠：對民主制度的踐踏

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市民王先生接到嘉義市選委會確認函文才獲知已過逝太太的名字出現在罷免連署書上。圖／翻攝畫面
嘉義市民王先生接到嘉義市選委會確認函文才獲知已過逝太太的名字出現在罷免連署書上。圖／翻攝畫面

嘉義市罷免連署案，連署名單中竟出現往生者成為連署人並簽名。立法委員王美惠表示，非常遺憾嘉義市也發生偽造事件，讓民主聖地蒙羞，這不僅是對民主制度的踐踏，更是不可容忍的違法行為，必須依法杜絕。

王美惠說，嘉義市民王先生的太太已於2022年10月身故，卻在今年2月收到中選會查證書，詢問亡妻是否參加罷免連署。偽造往生者連署，實在是很卑劣的手法。今天家屬也在律師的陪同下到嘉義市地檢署提出告訴。

王美惠重申，透過虛假連署或造假手段來操弄罷免程序，這不僅是對民主制度的踐踏，更是不可容忍的違法行為，必須依法杜絕。

依據選罷法規定，選舉委員會肩負法定責任，必須依程序嚴格審查。王美惠表示，死人連署應該直接刪除，中選會還寄查核書，難道要往生者「回應查核」？這樣的程序及查核方式有待商榷。但是還是相信中選會，會依法嚴審每一件罷免連署案，確保連署書的正確及公正性，讓民主制度得以健全運作。

往生者 王美惠 罷免 連署書

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